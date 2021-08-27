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***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.08.2021 19:33



***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÜMÜT ÖNAL Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (TTNET)
KAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür Yardımcısı
MEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mühendis İstanbul Bölge Müdürü
İSMAİL BÜTÜN Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Türk Telekom International, Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ESER Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Kamu Satış Direktörü
ALİ GÜRSOY Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Kurumsal Risk Yönetimi Direktörü
TAHSİN KAPLAN Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı Avukat
YUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu Üyeliği
BARIŞ ÖZENOĞLU Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür Yardımcısı
EMRE ŞEHSUVAROĞLU İç Denetim Başkanı Denetçi
MEHMET EMRE VURAL İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
YAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi Başkanı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960864


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METRO 1,47 2.486.774 % 0,00  
TSPOR 3,63 63.887.056 % 0,00  
SEYKM 19,58 49.168.027 % 0,00  
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Frank 9,0946 9,1494 % -0,28  
Riyal 2,2258 2,2369 % 0,36  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 -6,45  
Altın Gr. 487 487 -0,34  
Cumhuriyet 3.237 3.286 28,00  
Tam 3.219 3.300 3,12  
Yarım 1.556 1.596 1,51  
Çeyrek 780 798 0,75  
Gümüş.Ons 24,02 24,05 0,01  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,02  
B. Petrol 72,06 72,06 0,36  
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