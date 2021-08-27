***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TTKOM*** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÜMÜT ÖNAL Genel Müdür CEO, Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (Vekaleten) Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı (TTNET)KAAN AKTAN Finans Genel Müdür Yardımcısı Ekonomist Türk Telekom Finans Projeleri Direktörü TTNET Finans Genel Müdür Yardımcısı- CEO Vekili, TTNET Bireysel Finans Genel Müdür YardımcısıMEHMET BEYTUR Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mühendis İstanbul Bölge MüdürüİSMAİL BÜTÜN Bireysel Satış Genel Müdür Yardımcısı Türk Telekom International, Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür YardımcısıMUSTAFA ESER Kurumsal Satış Genel Müdür Yardımcısı Kamu Satış DirektörüALİ GÜRSOY Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı Kurumsal Risk Yönetimi DirektörüTAHSİN KAPLAN Hukuk ve Regülasyon Genel Müdür Yardımcısı AvukatYUSUF KIRAÇ Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Elektronik Mühendisi Türk Telekom Core & Transport Network Direktörü, Türk Telekom International Genel Müdürü Erişim Sağlayıcıları Birliği - Yönetim Kurulu ÜyeliğiBARIŞ ÖZENOĞLU Strateji, Planlama ve Dijital Genel Müdür YardımcısıEMRE ŞEHSUVAROĞLU İç Denetim Başkanı DenetçiMEHMET EMRE VURAL İnsan Kaynakları Genel Müdür YardımcısıYAVUZ YILDIRIM Toptan Genel Müdür Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Toptan Satış Direktörü, Türk Telekom Toptan Müşteri İş Birimi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960864BIST