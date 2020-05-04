TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

BIST En Aktif Hisseler
|GLRYH
|11,44
|13.731.375
|% 10,00
|OSTIM
|2,09
|51.874.957
|% 10,00
|TSPOR
|5,83
|611.676.289
|% 10,00
|DOBUR
|8,69
|7.324.530
|% 10,00
|MRDIN
|6,16
|24.609.137
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,7428
|8,7867
|% 0,14
|Frank
|7,2684
|7,3122
|% 0,09
|Riyal
|1,8699
|1,8792
|% 0,51
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|6,62
|Altın Gr.
|387
|387
|3,31
|Cumhuriyet
|2.476
|2.534
|20,60
|Tam
|2.553
|2.596
|21,10
|Yarım
|1.238
|1.269
|10,30
|Çeyrek
|621
|635
|5,10
|Gümüş.Ons
|14,76
|14,80
|-0,20
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,35
|-0,03
|B. Petrol
|27,23
|27,23
|0,79
Seans Raporu
- 17:58XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2882, 37 kaybederek (% -2.43 ) 115, 878
- 17:58XU100 Endeks 98, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 18 altında . İşlem hacmi 8, 152.00 milyon TL de
- 17:58DESPC Yüzde -5.39 oranında düşüşle 5.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 535, 898 adet işlem
- 17:57PINSU Yüzde -9.96 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 274, 373 adet işlem
- 17:55BRKSN Yüzde -6.15 oranında düşüşle 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 092, 866 adet işlem