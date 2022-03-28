***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.03.2022 17:23
***TTRAK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TTRAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TTRAK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013456
BIST
17:282.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,65
|Açılış
|: 2.180
|
|Önceki Kapanış
|: 2.176
|
2.193
En Düşük
2.170
17:2814,8395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0089
|Açılış
|: 14,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8150
|
14,8520
En Düşük
14,8049
17:2816,2982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 16,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2600
|
16,3378
En Düşük
16,2242
17:28923,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -10,07
|Açılış
|: 923,83
|
|Önceki Kapanış
|: 933,90
|
934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler17:28
|GZNMI
|37,04
|79.471.442
|% 9,98
|
|SANKO
|10,26
|27.550.400
|% 9,97
|
|KENT
|213,00
|2.022.181
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|842.474
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|16.869.847
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|200.413.526
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|71.586.439
|% -9,90
|
|KSTUR
|241,00
|168.212
|% -5,49
|
|TTRAK
|236,60
|232.961.116
|% -4,79
|
|THYAO
|28,94
|3.666.807.879
|% 2,77
|
|SASA
|60,40
|2.186.562.370
|% 0,67
|
|KARSN
|5,12
|1.319.018.491
|% 3,43
|
|EREGL
|32,82
|1.162.560.115
|% -1,14
|
|KRDMD
|15,22
|1.149.074.314
|% -0,52
|
|ODAS
|1,80
|834.345.513
|% 7,14
|
|KARSN
|5,12
|1.319.018.491
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,35
|562.296.860
|% 3,07
|
|THYAO
|28,94
|3.666.807.879
|% 2,77
|
|YKBNK
|3,90
|462.176.221
|% 0,00
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8350
|14,8395
|% 0,06
|
|Euro
|16,2882
|16,2982
|% 0,02
|
|Sterlin
|19,3500
|19,4470
|% -0,72
|
|Frank
|15,7804
|15,8755
|% -0,59
|
|Riyal
|3,9431
|3,9628
|% 0,03
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.939
|-19,80
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-7,14
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,09
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|-0,19
|
|B. Petrol
|110
|110
|-7,34
|