***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
24.04.2020 19:14
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Bilgilendirme Politikamız kapsamında, 2020 yılı 1. çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2020 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu Türkçe olarak ekli dosyada yer almaktadır. İlgili sunuma www.turktraktor.com.tr internet adresimizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840190
BIST
18:0598.759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 587,98
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.497
En Düşük
97.929
18:056,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9953
En Düşük
6,9413
18:057,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0609
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5565
En Düşük
7,4741
18:05387,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,09
|Açılış
|: 387,68
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,65
En Düşük
384,66
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.378.295
|% 10,00
|
|BANVT
|22,00
|32.881.856
|% 10,00
|
|ARDYZ
|28,38
|184.331.140
|% 10,00
|
|RTALB
|15,30
|5.863.878
|% 9,99
|
|BAKAB
|8,70
|10.844.029
|% 9,99
|
|YBTAS
|7.192,50
|162.707
|% -9,97
|
|EUYO
|1,45
|17.405.489
|% -9,94
|
|ORMA
|4,32
|96.791
|% -6,70
|
|EGCYH
|0,31
|542.095
|% -6,06
|
|EGCEY
|0,48
|193.305
|% -5,88
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|ASELS
|26,68
|608.052.638
|% -0,37
|
|SASA
|8,86
|493.342.511
|% 1,61
|
|SOKM
|11,69
|433.017.191
|% 9,97
|
|GUSGR
|3,10
|432.977.557
|% 9,93
|
|ECILC
|4,82
|645.382.222
|% 3,43
|
|TSKB
|1,02
|119.952.496
|% 3,03
|
|PETKM
|3,46
|390.638.114
|% 0,87
|
|GARAN
|8,12
|888.485.505
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6053
|8,6484
|% 0,68
|
|Frank
|7,1375
|7,1805
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8530
|1,8623
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|-6,66
|
|Altın Gr.
|387
|388
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.482
|2.544
|7,00
|
|Tam
|2.548
|2.610
|7,10
|
|Yarım
|1.241
|1.274
|3,40
|
|Çeyrek
|623
|637
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,23
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|21,86
|21,86
|0,53
|
Seans Raporu
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17:59KUTPO
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 352, 58 artarak (% 0.38 ) 92, 714
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CASA, ARTI, UFUK, RODRG, EGCYO, TKURU, EKIZ, ALYAG, MEMSA, VANGD
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17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNGYO, NUHCM, EGCYH, ORMA