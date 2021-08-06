***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Ürün ve Ar-Ge Genel Müdür Yardımcısı Sn. Jetender Ahuja 22.08.2021 tarihi itibariyle görevinden ayrılacak olup yerine 23.08.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sn. Leonardo Sergio D'Alessandro atanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955510BIST