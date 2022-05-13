***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnkara Fabrikasında yapılacak olan yeni nesil Faz 4 ve Faz 5 dizel motor üretimi ile ilgili önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 311.534.706 TL tutarındaki yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öngörülen Ar-Ge yatırımlarının yapılması koşuluyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek sağlanmasına karar verilmiştir. Onaylanan söz konusu destek unsurlarının yatırım teşvik belgesine bağlanması için ayrıca başvuru yapılacaktır.Yatırım için sağlanacak destek unsurları şunlardır- KDV İstisnası- Gümrük Vergisi Muafiyeti- Vergi İndirimi- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği- Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği- Gelir Vergisi Stopajı Desteği- KDV İadesi- Faiz ve Kar Payı Desteğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030332BIST