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***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2022 18:16
***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TTRAK*** TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Ankara Fabrikasında yapılacak olan yeni nesil Faz 4 ve Faz 5 dizel motor üretimi ile ilgili önümüzdeki 3 yıllık dönemde yapılması öngörülen toplam 311.534.706 TL tutarındaki yatırım için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından öngörülen Ar-Ge yatırımlarının yapılması koşuluyla Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında destek sağlanmasına karar verilmiştir. Onaylanan söz konusu destek unsurlarının yatırım teşvik belgesine bağlanması için ayrıca başvuru yapılacaktır.
Yatırım için sağlanacak destek unsurları şunlardır
- KDV İstisnası
- Gümrük Vergisi Muafiyeti
- Vergi İndirimi
- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği
- Sigorta Primi İşçi Hissesi Desteği
- Gelir Vergisi Stopajı Desteği
- KDV İadesi
- Faiz ve Kar Payı Desteği              





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030332


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