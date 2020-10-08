***TUCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.10.2020 18:44
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, TUCLK.E payları 09/10/2020 tarihli işlemlerden (seans başından) 23/10/2020 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görecektir. VBTS kapsamında bu paylarda uygulanmakta olan brüt takas uygulaması ise tek fiyat işlem yöntemi ile birlikte 23/10/2020 tarihine (seans sonuna) kadar devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz. SPK'nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan paylarda açığa satış işlemleri yasaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880186
BIST
18:051.150
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.157
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152
|
1.159
En Düşük
1.143
18:057,9422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0604
|Açılış
|: 7,9390
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8770
|
7,9463
En Düşük
7,8628
18:059,3465
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0701
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2400
|
9,3543
En Düşük
9,2582
18:05480,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 2,27
|Açılış
|: 481,13
|
|Önceki Kapanış
|: 478,56
|
484,76
En Düşük
477,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DNISI
|12,76
|4.731.497
|% 10,00
|
|DYOBY
|13,20
|250.949.390
|% 10,00
|
|AVTUR
|3,08
|44.559.254
|% 10,00
|
|DENGE
|5,61
|4.563.572
|% 10,00
|
|BASCM
|9,68
|1.774.625
|% 10,00
|
|TLMAN
|29,34
|7.071.837
|% -10,00
|
|TKURU
|550,20
|743.320
|% -10,00
|
|DIRIT
|2,52
|1.826.841
|% -10,00
|
|KENT
|265,50
|12.939.678
|% -10,00
|
|TKNSA
|8,77
|699.577.063
|% -9,96
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|TUPRS
|81,85
|1.196.251.827
|% 1,99
|
|ASELS
|18,10
|1.107.403.814
|% -2,48
|
|GARAN
|6,97
|814.632.374
|% -0,57
|
|PETKM
|4,43
|1.277.052.576
|% 0,68
|
|IHLAS
|1,14
|288.658.035
|% 5,56
|
|SISE
|6,79
|1.421.149.701
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,69
|346.015.508
|% 0,60
|
|YYAPI
|1,27
|256.747.454
|% 1,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9384
|7,9422
|% 0,77
|
|Euro
|9,3360
|9,3465
|% 0,76
|
|Sterlin
|10,2436
|10,2950
|% 0,87
|
|Frank
|8,6170
|8,6690
|% 0,65
|
|Riyal
|2,1103
|2,1209
|% 0,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-1,53
|
|Altın Gr.
|482
|482
|3,57
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|32,00
|
|Tam
|3.175
|3.255
|35,05
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|16,95
|
|Çeyrek
|770
|787
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,79
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,05
|
|B. Petrol
|43,12
|43,12
|1,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PRKAB
Yüzde -7.84 oranında düşüşle 13.41 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 394, 632 adet işlem
-
17:58TKNSA
Yüzde -8.93 oranında düşüşle 8.87 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 142, 524 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, PETKM
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 94 kaybederek (% -0.47 ) 1, 047
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, DOBUR, BALAT, EMNIS, AVTUR, DNISI, ETYAT, KLGYO, DENCM, IEYHO