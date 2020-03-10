***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.03.2020 15:27
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826118
BIST
15:26104.269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 745,15
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
103.751
15:266,1283
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0185
|Açılış
|: 6,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
15:266,9724
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0574
|Açılış
|: 6,9540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
15:26327,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -3,94
|Açılış
|: 327,86
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|2,96
|3.745.311
|% 14,73
|
|HATEK
|8,87
|18.063.438
|% 12,99
|
|DOKTA
|24,42
|10.592.834
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.906,10
|119.633
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,24
|17.026
|% 9,80
|
|OYAYO
|5,62
|842.685
|% -14,98
|
|TDGYO
|1,78
|4.030.970
|% -8,72
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|OZKGY
|2,53
|24.686.371
|% -6,99
|
|TGSAS
|4,30
|2.977.352
|% -6,52
|
|THYAO
|10,61
|696.703.028
|% 2,22
|
|ASELS
|27,72
|594.102.572
|% -0,14
|
|GARAN
|9,50
|401.319.882
|% 3,49
|
|YKBNK
|2,35
|318.575.798
|% 2,62
|
|ODAS
|1,85
|181.861.529
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,35
|318.575.798
|% 2,62
|
|IHLGM
|1,27
|134.928.232
|% 0,79
|
|ODAS
|1,85
|181.861.529
|% -1,07
|
|THYAO
|10,61
|696.703.028
|% 2,22
|
|EKGYO
|1,37
|88.093.146
|% 1,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9547
|7,9946
|% -1,00
|
|Frank
|6,5470
|6,5865
|% -0,97
|
|Riyal
|1,6262
|1,6343
|% -0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.666
|-14,54
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.199
|-15,00
|
|Tam
|2.164
|2.218
|-4,54
|
|Yarım
|1.046
|1.073
|-2,20
|
|Çeyrek
|525
|537
|-1,10
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,61
|37,61
|3,25
|