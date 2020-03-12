***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 11:37
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827382
BIST
12:0896.526
En Yüksek
|Değişim
|: -4,40%
|| -4.439,78
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
96.105
12:086,2379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0276
|Açılış
|: 6,2370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,2453
En Düşük
6,2064
12:087,0269
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0252
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0610
En Düşük
6,9909
12:08329,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 3,25
|Açılış
|: 329,82
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
329,98
En Düşük
325,80
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|28.536.322
|% 20,00
|
|ECILC
|4,78
|225.930.072
|% 19,80
|
|SELEC
|8,77
|90.744.995
|% 18,83
|
|DEVA
|11,71
|130.307.969
|% 17,81
|
|ECZYT
|12,88
|78.213.407
|% 16,88
|
|IHEVA
|2,55
|4.755.001
|% -19,81
|
|HUBVC
|16,07
|27.628.164
|% -19,65
|
|ALCTL
|13,03
|12.128.032
|% -19,62
|
|RYGYO
|4,29
|13.604.587
|% -19,51
|
|RYSAS
|4,59
|23.885.477
|% -19,33
|
|ASELS
|24,84
|302.487.107
|% -5,05
|
|THYAO
|8,93
|283.310.252
|% -7,08
|
|ECILC
|4,78
|225.930.072
|% 19,80
|
|MGROS
|23,52
|144.183.708
|% 2,35
|
|GARAN
|9,02
|140.914.757
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,99
|94.349.454
|% -11,61
|
|ODAS
|1,38
|99.189.272
|% -14,29
|
|EKGYO
|1,16
|58.291.601
|% -6,45
|
|ADESE
|1,28
|65.953.264
|% -3,03
|
|ECILC
|4,78
|225.930.072
|% 19,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9481
|7,9879
|% 0,11
|
|Frank
|6,6433
|6,6834
|% 0,74
|
|Riyal
|1,6577
|1,6660
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.644
|1.644
|8,77
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,73
|
|Cumhuriyet
|2.185
|2.218
|-5,00
|
|Tam
|2.173
|2.227
|-6,89
|
|Yarım
|1.050
|1.077
|-3,33
|
|Çeyrek
|527
|539
|-1,67
|
|Gümüş.Ons
|16,70
|16,74
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|-0,00
|
|B. Petrol
|34,02
|34,02
|-1,77
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