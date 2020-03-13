TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )

BIST En Aktif Hisseler
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8544
|7,8938
|% -0,71
|Frank
|6,5948
|6,6345
|% -1,02
|Riyal
|1,6658
|1,6742
|% -0,68
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.588
|1.588
|11,31
|Altın Gr.
|320
|320
|-0,35
|Cumhuriyet
|2.126
|2.158
|6,00
|Tam
|2.113
|2.166
|-1,90
|Yarım
|1.021
|1.048
|-0,93
|Çeyrek
|512
|524
|-0,46
|Gümüş.Ons
|15,80
|15,83
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,20
|-0,02
|B. Petrol
|35,16
|35,16
|1,94
Seans Raporu
- 14:39YKSLN Yüzde 6.03 oranında artışla 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 720, 355 adet işlem
- 14:38SANFM Yüzde 8.97 oranında artışla 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 611 adet işlem
- 14:36XU030 BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3430, 26 artarak (% 3.01 ) 117, 204
- 14:36 Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, IHLGM, KRDMD
- 14:36XU100 Endeks 96, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 94 üstünde . İşlem hacmi 5, 171.00 milyon TL de