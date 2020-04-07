***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 17:28
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836038
BIST
17:5892.613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 541,79
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.779
En Düşük
92.410
17:586,7679
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0130
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
17:587,3710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0524
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3892
En Düşük
7,2810
17:58359,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -2,35
|Açılış
|: 359,64
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|214,50
|5.331.671
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|289.949
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.884.229
|% 10,00
|
|KLNMA
|30,38
|16.233.475
|% 9,99
|
|OZRDN
|2,34
|239.906
|% -10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|DARDL
|5,75
|2.053.895
|% -6,20
|
|ASELS
|24,34
|1.643.095.978
|% 2,70
|
|THYAO
|9,53
|1.588.594.509
|% 3,93
|
|GARAN
|7,83
|1.119.881.945
|% 0,90
|
|SASA
|8,88
|708.079.202
|% -4,10
|
|PETKM
|3,42
|694.238.040
|% -0,87
|
|YKBNK
|1,90
|492.633.787
|% 1,60
|
|PETKM
|3,42
|694.238.040
|% -0,87
|
|THYAO
|9,53
|1.588.594.509
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,04
|163.103.585
|% -1,89
|
|TSKB
|0,93
|142.737.516
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3025
|8,3441
|% 0,48
|
|Frank
|6,9383
|6,9801
|% 0,62
|
|Riyal
|1,7940
|1,8030
|% -0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|-10,27
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-2,62
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,29
|3,30
|0,03
|
|B. Petrol
|33,11
|33,11
|0,06
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