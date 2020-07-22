***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 16:25
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861186
BIST
16:16118.180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 137,62
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
16:166,8533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,8960
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
16:167,9394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0751
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9480
En Düşük
7,8064
16:16407,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 3,82
|Açılış
|: 407,60
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,34
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|733,80
|54.182.830
|% 10,00
|
|KLNMA
|47,52
|85.466.241
|% 10,00
|
|PKENT
|539,00
|6.974.586
|% 10,00
|
|TATGD
|11,56
|144.589.333
|% 9,99
|
|YONGA
|31,94
|664.288
|% 9,99
|
|DERAS
|6,16
|55.615.519
|% -9,94
|
|ORMA
|8,80
|145.605
|% -9,93
|
|KUTPO
|42,24
|115.565.924
|% -8,25
|
|YAPRK
|15,25
|20.796.175
|% -6,38
|
|LINK
|28,50
|12.320.133
|% -5,25
|
|EKGYO
|2,37
|4.240.183.302
|% 4,87
|
|ASELS
|33,08
|1.227.029.561
|% 2,29
|
|GARAN
|7,97
|796.585.997
|% 0,38
|
|AFYON
|4,55
|569.673.414
|% -2,36
|
|PETKM
|4,25
|511.726.715
|% 0,24
|
|EKGYO
|2,37
|4.240.183.302
|% 4,87
|
|IHLGM
|1,73
|253.865.311
|% -1,14
|
|KRDMD
|3,09
|432.708.604
|% 1,64
|
|CEMAS
|1,72
|235.741.771
|% -1,15
|
|PETKM
|4,25
|511.726.715
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6747
|8,7182
|% 0,20
|
|Frank
|7,3308
|7,3750
|% 0,73
|
|Riyal
|1,8214
|1,8305
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|6,72
|
|Altın Gr.
|408
|408
|3,88
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|25,00
|
|Tam
|2.729
|2.741
|25,90
|
|Yarım
|1.325
|1.341
|12,70
|
|Çeyrek
|664
|671
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|0,70
|
|Gümüş Gr.
|4,86
|4,86
|0,19
|
|B. Petrol
|43,89
|43,89
|-0,43
|
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