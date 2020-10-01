***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 11:58
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877736
BIST
13:151.149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:157,7480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0267
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7480
En Düşük
7,6335
13:159,1073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0511
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1073
En Düşük
8,9695
13:15472,20
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,18
|Açılış
|: 472,20
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
472,61
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:15
|KENT
|367,50
|2.406.023
|% 10,00
|
|MERKO
|13,20
|113.844.525
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.788.516
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|128.731.525
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.663.590
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|3.056.362
|% -9,99
|
|SISE
|7,18
|1.476.488.483
|% -1,91
|
|ASELS
|19,52
|815.579.758
|% 1,04
|
|GARAN
|7,11
|732.212.041
|% 0,14
|
|AVOD
|7,27
|462.610.543
|% 6,29
|
|TURSG
|5,94
|449.573.806
|% 4,58
|
|SISE
|7,18
|1.476.488.483
|% -1,91
|
|GARAN
|7,11
|732.212.041
|% 0,14
|
|PENGD
|4,84
|413.947.018
|% 1,68
|
|KRDMD
|3,37
|290.616.423
|% -0,59
|
|TURSG
|5,94
|449.573.806
|% 4,58
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7438
|7,7480
|% 0,35
|
|Euro
|9,0930
|9,1073
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,9175
|9,9673
|% -0,08
|
|Frank
|8,4097
|8,4604
|% 0,95
|
|Riyal
|2,0575
|2,0678
|% 0,49
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|12,02
|
|Altın Gr.
|472
|472
|4,96
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.112
|3.190
|5,03
|
|Yarım
|1.504
|1.543
|2,44
|
|Çeyrek
|754
|772
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|23,67
|23,71
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|5,89
|5,90
|0,14
|
|B. Petrol
|41,95
|41,95
|-0,35
|