***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 14:01
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885727
BIST
13:511.131
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,92
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.129
13:518,4963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,5060
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
13:519,9440
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1207
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9478
En Düşük
9,7754
13:51518,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 3,77
|Açılış
|: 518,15
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:51
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.504.264
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.051.350
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SISE
|6,33
|795.194.145
|% -0,47
|
|PETKM
|4,19
|759.012.199
|% 2,20
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|GARAN
|6,64
|477.299.923
|% 0,45
|
|TSKB
|2,33
|616.805.806
|% -8,63
|
|PETKM
|4,19
|759.012.199
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,28
|524.070.532
|% -3,81
|
|DOHOL
|2,43
|349.490.907
|% -0,41
|
|ODAS
|3,23
|408.408.730
|% 1,25
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4939
|8,4963
|% 0,67
|
|Euro
|9,9376
|9,9440
|% 1,23
|
|Sterlin
|10,9906
|11,0457
|% 1,12
|
|Frank
|9,2294
|9,2850
|% 0,95
|
|Riyal
|2,2566
|2,2679
|% 0,57
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.899
|3,00
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,63
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.420
|3.505
|37,60
|
|Yarım
|1.653
|1.695
|18,19
|
|Çeyrek
|829
|848
|9,09
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,06
|
|B. Petrol
|40,11
|40,11
|1,14
|