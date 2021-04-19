***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:10
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929230
BIST
17:261.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -20,25
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.380
17:268,1027
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,1134
En Düşük
8,0317
17:269,7554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0829
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7683
En Düşük
9,6196
17:26461,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,88
|Açılış
|: 461,26
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler17:24
|FENER
|31,90
|25.219.630
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.573.094
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.662.684
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|28.998.782
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,58
|18.181.401
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.780.955
|% -10,00
|
|ANELE
|5,49
|72.928.883
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|INVEO
|101,80
|36.401.529
|% -9,99
|
|EREGL
|18,26
|1.426.565.409
|% -0,44
|
|PETKM
|6,62
|1.305.112.536
|% 4,58
|
|GARAN
|7,07
|1.003.973.472
|% -2,88
|
|QUAGR
|26,22
|818.227.630
|% -9,96
|
|KRDMD
|7,29
|654.796.456
|% -2,02
|
|PETKM
|6,62
|1.305.112.536
|% 4,58
|
|EKGYO
|1,87
|349.329.224
|% -1,06
|
|ODAS
|3,04
|463.582.525
|% -9,25
|
|GARAN
|7,07
|1.003.973.472
|% -2,88
|
|MAKTK
|3,25
|419.706.383
|% -8,45
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1042
|8,1109
|% 0,66
|
|Euro
|9,7567
|9,7666
|% 0,97
|
|Sterlin
|11,2606
|11,3170
|% 1,24
|
|Frank
|8,8022
|8,8552
|% 0,90
|
|Riyal
|2,1502
|2,1610
|% 0,39
|
|17:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,58
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,27
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|66,82
|66,82
|0,05
|
Seans Raporu
17:24
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