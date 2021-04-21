***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 16:25
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930122
BIST
16:131.336
En Yüksek
|Değişim
|: -2,15%
|| -29,41
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.336
16:138,1770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0698
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
16:139,8428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0739
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
16:13469,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,31
|Açılış
|: 469,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
470,32
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.679.017
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|ATLAS
|2,07
|8.164.436
|% 9,52
|
|BJKAS
|9,00
|11.307.609
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.698.574
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.586.488
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.778.651
|% -9,98
|
|EREGL
|18,26
|855.589.522
|% 0,16
|
|PETKM
|6,45
|834.028.888
|% -1,83
|
|GARAN
|6,96
|789.961.633
|% -1,83
|
|KRDMD
|7,02
|501.835.731
|% -2,50
|
|THYAO
|10,88
|406.436.219
|% -2,51
|
|YKBNK
|2,07
|324.162.319
|% -2,36
|
|PETKM
|6,45
|834.028.888
|% -1,83
|
|GARAN
|6,96
|789.961.633
|% -1,83
|
|ODAS
|2,45
|223.815.059
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|153.681.306
|% -1,09
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1756
|8,1792
|% 0,89
|
|Euro
|9,8342
|9,8409
|% 0,74
|
|Sterlin
|11,3275
|11,3843
|% 0,51
|
|Frank
|8,8675
|8,9209
|% 0,52
|
|Riyal
|2,1734
|2,1843
|% 0,82
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|8,29
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,13
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,41
|65,41
|-1,16
|
Seans Raporu
16:11
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