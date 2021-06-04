***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.06.2021 13:12
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940092
BIST
14:261.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,96
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
14:268,6930
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0095
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6817
14:2610,5386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0314
|Açılış
|: 10,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5204
14:26522,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 522,93
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DOBUR
|13,90
|2.486.497
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.061.690
|% 9,96
|
|BOBET
|4,16
|328.414.442
|% 8,05
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|EPLAS
|32,68
|10.618.258
|% 7,64
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|KARSN
|3,84
|450.467.695
|% -8,79
|
|TKURU
|220,20
|4.281.240
|% -6,69
|
|THYAO
|13,94
|516.630.321
|% -0,36
|
|GARAN
|8,08
|461.914.450
|% 0,50
|
|KARSN
|3,84
|450.467.695
|% -8,79
|
|PETKM
|6,37
|418.929.563
|% 0,79
|
|KOZAL
|120,70
|416.305.593
|% 1,34
|
|KARSN
|3,84
|450.467.695
|% -8,79
|
|BOBET
|4,16
|328.414.442
|% 8,05
|
|YKBNK
|2,20
|168.160.668
|% 0,00
|
|PETKM
|6,37
|418.929.563
|% 0,79
|
|GARAN
|8,08
|461.914.450
|% 0,50
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6910
|8,6930
|% -0,11
|
|Euro
|10,5327
|10,5386
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,2356
|12,2969
|% -0,02
|
|Frank
|9,5678
|9,6255
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3101
|2,3216
|% -0,15
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,19
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.454
|3.507
|-16,00
|
|Tam
|3.440
|3.526
|-16,28
|
|Yarım
|1.663
|1.706
|-7,87
|
|Çeyrek
|834
|853
|-3,94
|
|Gümüş.Ons
|27,36
|27,38
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|0,21
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41FRIGO
Yüzde 7.86 oranında artışla 22.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 989 adet işlem
-
14:40EPLAS
Yüzde 7.64 oranında artışla 32.68 lira fiyatla işlem gören hissede 330, 567 adet işlem
-
14:39BJKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 704, 106 adet işlem
-
14:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 46 artarak (% 0.42 ) 1, 529
-
14:37XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 7, 179.00 milyon TL de