***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.12.2021 10:03
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981788
BIST
12:511.996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 14,85
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.983
12:5113,6854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1953
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7158
En Düşük
13,4450
12:5115,4586
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2415
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,4829
En Düşük
15,1751
12:51785,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 11,31
|Açılış
|: 785,69
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
788,93
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler12:51
|BAGFS
|13,97
|11.200.262
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|16.846.414
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|605.228
|% 9,94
|
|CRDFA
|4,86
|15.789.927
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|20.072.502
|% -9,95
|
|SELVA
|10,52
|10.452.839
|% -9,93
|
|SISE
|14,57
|2.306.111.843
|% -0,68
|
|GARAN
|11,99
|2.286.162.679
|% 1,35
|
|THYAO
|20,02
|2.055.250.473
|% 4,27
|
|ASELS
|23,76
|1.593.330.110
|% 2,95
|
|KRDMD
|9,70
|1.240.331.830
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|957.095.427
|% 1,68
|
|TSKB
|1,65
|400.934.091
|% 1,85
|
|GARAN
|11,99
|2.286.162.679
|% 1,35
|
|SISE
|14,57
|2.306.111.843
|% -0,68
|
|KRDMD
|9,70
|1.240.331.830
|% 0,00
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6819
|13,6854
|% 1,45
|
|Euro
|15,4348
|15,4586
|% 1,59
|
|Sterlin
|18,0258
|18,1162
|% 1,21
|
|Frank
|14,7136
|14,8022
|% 1,28
|
|Riyal
|3,6290
|3,6472
|% 1,24
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|4,10
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,72
|
|Cumhuriyet
|5.192
|5.272
|21,00
|
|Tam
|5.169
|5.300
|16,16
|
|Yarım
|2.498
|2.564
|7,82
|
|Çeyrek
|1.253
|1.282
|3,91
|
|Gümüş.Ons
|22,45
|22,48
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,86
|0,09
|
|B. Petrol
|75,62
|75,62
|0,18
|