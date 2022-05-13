***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.05.2022 11:32
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030104
BIST
11:172.422
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 30,89
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.412
11:1715,4744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0904
|Açılış
|: 15,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
11:1716,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1289
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
11:17907,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 7,61
|Açılış
|: 907,21
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler11:15
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|535.222
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|3.876.343
|% 9,95
|
|KONKA
|22,76
|63.758.852
|% 9,95
|
|KZBGY
|75,20
|21.799.437
|% 9,94
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|1.207.430
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.230.437
|% -9,98
|
|KAPLM
|65,95
|70.105.570
|% -5,31
|
|ACSEL
|52,45
|4.860.894
|% -3,41
|
|THYAO
|42,46
|1.314.795.464
|% 1,43
|
|SAHOL
|19,27
|763.164.069
|% 1,69
|
|SISE
|19,96
|701.844.456
|% 1,84
|
|ASELS
|23,06
|427.556.610
|% 1,86
|
|KRDMD
|15,93
|378.617.309
|% 1,01
|
|DOHOL
|3,82
|245.363.839
|% 4,95
|
|EKGYO
|2,69
|127.071.455
|% 0,75
|
|SAHOL
|19,27
|763.164.069
|% 1,69
|
|SISE
|19,96
|701.844.456
|% 1,84
|
|THYAO
|42,46
|1.314.795.464
|% 1,43
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4672
|15,4727
|% 0,58
|
|Euro
|16,1234
|16,1402
|% 0,84
|
|Sterlin
|18,8338
|18,9283
|% 0,84
|
|Frank
|15,3928
|15,4855
|% 0,94
|
|Riyal
|4,1104
|4,1310
|% 0,70
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|4,04
|
|Altın Gr.
|907
|908
|8,08
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,91
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,40
|10,41
|0,19
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,11
|
Seans Raporu
11:15
daha fazla
-
11:29GSDHO
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 171, 143 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, GARAN, ARCLK
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, PGSUS, TKFEN
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 28 artarak (% 1.09 ) 2, 168
-
11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, KENT, KZBGY, UZERB, KONKA, GLBMD