***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 15:02
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TUCLK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099384
BIST
15:155.127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -43,93
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.187
En Düşük
5.047
15:1518,7773
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,7888
En Düşük
18,6015
15:1520,1582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,2406
En Düşük
19,9729
15:151.131,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.131,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.133,56
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler15:15
|EUHOL
|2,39
|81.046.077
|% 14,90
|
|SDTTR
|51,50
|3.868.217
|% 10,00
|
|ACSEL
|77,55
|40.689.076
|% 10,00
|
|ARMDA
|236,50
|26.557.705
|% 10,00
|
|MAKIM
|23,80
|102.532.175
|% 9,98
|
|POLTK
|1.930,60
|51.411.459
|% -10,00
|
|VKING
|33,30
|881.318
|% -10,00
|
|GOZDE
|23,42
|471.120.180
|% -9,92
|
|UMPAS
|4,46
|778.674
|% -9,90
|
|MARTI
|4,13
|191.930.103
|% -9,83
|
|ASELS
|59,70
|4.871.799.312
|% 1,02
|
|THYAO
|136,80
|4.441.874.643
|% -1,16
|
|EREGL
|39,82
|4.205.128.477
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,80
|3.369.036.386
|% 0,05
|
|EKGYO
|8,83
|2.908.910.835
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,83
|2.908.910.835
|% 1,15
|
|YKBNK
|9,99
|2.024.348.846
|% -1,28
|
|KRDMD
|18,80
|3.369.036.386
|% 0,05
|
|SKBNK
|2,86
|378.844.842
|% 0,70
|
|KATMR
|2,32
|297.088.014
|% -9,73
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7753
|18,7773
|% 0,04
|
|Euro
|20,1454
|20,1582
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,7298
|22,8438
|% -0,26
|
|Frank
|20,2698
|20,3919
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9855
|5,0105
|% 0,10
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|2,26
|
|Altın Gr.
|1.132
|1.132
|2,95
|
|Cumhuriyet
|7.624
|7.739
|-21,00
|
|Tam
|7.662
|7.714
|6,00
|
|Yarım
|3.722
|3.774
|3,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.887
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,52
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,17
|14,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|79,99
|79,99
|0,34
|