***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.03.2023 10:00
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128954
BIST
10:444.774
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -37,37
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
10:4419,1320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0164
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,3183
En Düşük
19,0959
10:4420,7316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
21,0101
En Düşük
20,6798
10:441.207,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -5,51
|Açılış
|: 1.207,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler10:42
|EKSUN
|71,50
|1.570.069
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|19.029.106
|% 10,00
|
|ONCSM
|145,40
|26.563.437
|% 9,98
|
|PCILT
|24,76
|12.511.591
|% 9,95
|
|KRGYO
|12,72
|12.089.787
|% 9,94
|
|SANEL
|14,23
|10.399.224
|% -9,99
|
|IHAAS
|156,20
|19.362.865
|% -9,97
|
|CANTE
|42,88
|94.222.360
|% -9,42
|
|EMKEL
|8,32
|17.178.212
|% -7,76
|
|YYLGD
|30,28
|33.048.156
|% -7,51
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|THYAO
|117,90
|1.049.080.185
|% -1,26
|
|EREGL
|35,58
|493.189.172
|% -0,61
|
|KOZAL
|19,81
|410.863.222
|% -2,70
|
|AKFYE
|23,12
|1.827.835.189
|% 2,30
|
|EKGYO
|6,21
|248.871.852
|% -2,51
|
|ASTOR
|51,00
|1.438.401.610
|% -6,68
|
|ISCTR
|12,92
|356.273.328
|% -0,62
|
|KATMR
|1,29
|31.889.843
|% 0,78
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1287
|19,1329
|% 0,09
|
|Euro
|20,7244
|20,7346
|% 0,02
|
|Sterlin
|23,4924
|23,6103
|% -0,12
|
|Frank
|20,6989
|20,8235
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0778
|5,1032
|% 0,04
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-11,39
|
|Altın Gr.
|1.206
|1.207
|-6,70
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.165
|8.268
|-63,00
|
|Yarım
|4.003
|4.046
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.001
|2.023
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|14,20
|14,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|0,47
|
Seans Raporu
10:42
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