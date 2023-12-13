***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2023 11:34
***TUCLK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TUCLK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225260
BIST
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11:507.618
En Düşük
|Değişim
|: -1,68%
|| -130,38
|Açılış
|: 7.719
|
|Önceki Kapanış
|: 7.749
|
7.601
En Yüksek
7.721
11:5029,0627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0654
|Açılış
|: 29,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0600
|
29,0627
En Düşük
28,9161
11:5031,3757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0417
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,5432
En Düşük
31,2686
11:501.851,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.851,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,48
|
1.851,97
En Düşük
1.840,54
BIST En Aktif Hisseler11:46
|EDIP
|20,60
|181.447.994
|% 9,98
|
|RTALB
|15,11
|59.230.171
|% 9,97
|
|SKYMD
|12,38
|12.595.164
|% 9,95
|
|DIRIT
|10,75
|103.136
|% 9,03
|
|OYAYO
|26,96
|7.239.446
|% 7,84
|
|LIDER
|45,36
|76.582.114
|% -10,00
|
|KRGYO
|36,76
|24.341.855
|% -9,99
|
|SELGD
|18,08
|467.838
|% -9,96
|
|SMART
|36,06
|29.671.738
|% -9,12
|
|EKOS
|34,24
|117.417.168
|% -8,45
|
|CATES
|87,80
|3.307.490.179
|% 5,02
|
|SASA
|44,00
|2.394.244.607
|% -7,95
|
|THYAO
|244,40
|2.005.752.371
|% -1,85
|
|AKBNK
|36,86
|1.859.473.034
|% -1,02
|
|YKBNK
|20,46
|1.629.324.952
|% 1,09
|
|YKBNK
|20,46
|1.629.324.952
|% 1,09
|
|EKGYO
|7,16
|565.928.298
|% -3,24
|
|ISCTR
|22,54
|1.496.020.587
|% 0,54
|
|MOBTL
|4,90
|283.420.911
|% 4,26
|
|SASA
|44,00
|2.394.244.607
|% -7,95
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0560
|29,0627
|% 0,23
|
|Euro
|31,3711
|31,3846
|% 0,16
|
|Sterlin
|36,2951
|36,4771
|% -0,11
|
|Frank
|33,0408
|33,2399
|% 0,14
|
|Riyal
|7,7241
|7,7628
|% 0,21
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,68
|22,71
|% 0,66
|
|Platin
|930,54
|932,77
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,83
|978,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|72,69
|72,69
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.980,37
|1.980,69
|% 0,66
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Seans Raporu
11:46
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