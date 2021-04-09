***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.04.2021 12:38
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
GÜNDEM :2021 Yılı Bağımsız Denetim Şirketinin Seçilmesi Hk.
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere "Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş "nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Mehmet NERGİZ Tuba NERGİZ Burak NERGİZ
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Tezcan DENLİ Ufuk ÇOLPAN
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926028
BIST
13:571.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -12,10
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.415
En Düşük
1.401
13:578,1464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0139
|Açılış
|: 8,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1726
En Düşük
8,1219
13:579,6926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0241
|Açılış
|: 9,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7257
En Düşük
9,6635
13:57457,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,73
|Açılış
|: 457,52
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler13:57
|TUREX
|14,52
|234.295
|% 10,00
|
|ORMA
|30,84
|1.654.103
|% 9,99
|
|NTGAZ
|16,53
|41.974.993
|% 9,98
|
|MTRKS
|40,98
|440.494
|% 9,98
|
|TRILC
|52,70
|134.437.663
|% 9,93
|
|SONME
|45,00
|819.959
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|3.227.677
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|19.644.122
|% -9,95
|
|ISBIR
|7.733,50
|2.585.348
|% -9,02
|
|ADESE
|3,01
|139.536.304
|% -7,38
|
|EREGL
|16,22
|660.357.517
|% 2,40
|
|BJKAS
|10,88
|575.828.979
|% 6,98
|
|KRDMD
|7,41
|544.459.511
|% -0,27
|
|JANTS
|851,00
|426.401.106
|% 0,12
|
|GARAN
|6,73
|321.824.947
|% -0,44
|
|TSKB
|1,37
|162.167.353
|% -2,84
|
|EKGYO
|1,90
|180.865.976
|% -1,55
|
|DOHOL
|3,26
|301.376.654
|% -2,98
|
|ITTFH
|2,85
|242.917.627
|% 7,95
|
|YKBNK
|2,15
|166.588.058
|% -1,38
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1409
|8,1464
|% 0,17
|
|Euro
|9,6851
|9,6926
|% -0,25
|
|Sterlin
|11,1415
|11,1973
|% 0,00
|
|Frank
|8,7602
|8,8130
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1649
|2,1757
|% 0,10
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|-9,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|3.020
|3.066
|-24,00
|
|Tam
|3.006
|3.084
|-23,09
|
|Yarım
|1.453
|1.492
|-11,16
|
|Çeyrek
|729
|746
|-5,58
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,06
|63,06
|-0,14
|