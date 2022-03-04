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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

04.03.2022 11:40
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirle


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin  6362 sayılı Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki denetim faaliyetini yürütmek üzere, ‘Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla...





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007202


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EGSER 18,02 30.078.736 % 8,88  
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Cumhuriyet 5.891 5.980 80,00  
Tam 5.865 6.011 72,83  
Yarım 2.835 2.908 35,23  
Çeyrek 1.422 1.454 17,61  
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