***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.03.2022 11:40
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık Ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki denetim faaliyetini yürütmek üzere, ‘Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007202
BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:56
|AVOD
|1,45
|10.149.005
|% 45,00
|
|YUNSA
|14,59
|29.580.711
|% 9,95
|
|MEDTR
|11,93
|21.630.836
|% 9,95
|
|EGSER
|18,02
|30.078.736
|% 8,88
|
|DOHOL
|2,85
|484.054.997
|% 7,55
|
|BASCM
|3,29
|1.582.704
|% -9,86
|
|EDIP
|3,47
|16.254.342
|% -8,20
|
|AKFGY
|3,02
|39.456.533
|% -7,08
|
|DOCO
|1.230,00
|19.268.278
|% -5,86
|
|ACSEL
|24,18
|13.734.665
|% -5,25
|
|KRDMD
|13,70
|2.220.392.319
|% 0,66
|
|EREGL
|34,68
|1.550.549.126
|% -1,87
|
|THYAO
|25,26
|1.062.613.868
|% -2,62
|
|ASELS
|24,38
|978.716.990
|% 2,35
|
|KOZAL
|131,20
|915.651.873
|% 1,78
|
|DOHOL
|2,85
|484.054.997
|% 7,55
|
|KRDMD
|13,70
|2.220.392.319
|% 0,66
|
|ODAS
|1,39
|163.000.180
|% 4,51
|
|PETKM
|8,02
|723.204.755
|% 1,52
|
|YKBNK
|3,63
|291.129.508
|% -0,82
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2229
|14,2425
|% 0,91
|
|Euro
|15,6682
|15,7026
|% 0,37
|
|Sterlin
|18,8955
|18,9903
|% 0,67
|
|Frank
|15,4350
|15,5280
|% 0,87
|
|Riyal
|3,7837
|3,8026
|% 0,89
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|7,52
|
|Altın Gr.
|891
|891
|11,54
|
|Cumhuriyet
|5.891
|5.980
|80,00
|
|Tam
|5.865
|6.011
|72,83
|
|Yarım
|2.835
|2.908
|35,23
|
|Çeyrek
|1.422
|1.454
|17,61
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,25
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,56
|0,12
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|B. Petrol
|112
|112
|1,19
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