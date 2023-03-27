***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.03.2023 10:54
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde ve denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine, şirketimizin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin 6362 sayılı Sermaye Piyasası mevzuatı ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki denetim faaliyetini yürütmek üzere, ‘Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve şirketimizin yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında onaya sunulmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128020
BIST
11:405.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -18,59
|Açılış
|: 5.065
|
|Önceki Kapanış
|: 5.032
|
5.074
En Düşük
5.002
11:4019,0939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0429
|Açılış
|: 19,3380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3550
|
19,2443
En Düşük
18,9751
11:4020,5777
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0754
|Açılış
|: 20,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8100
|
20,7334
En Düşük
20,4199
11:401.208,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -3,21
|Açılış
|: 1.208,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.211,97
|
1.220,05
En Düşük
1.204,71
BIST En Aktif Hisseler11:38
|BVSAN
|72,70
|262.876.705
|% 9,98
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|DERIM
|10,04
|9.961.353
|% 9,97
|
|SANEL
|17,56
|14.156.268
|% 9,96
|
|SUWEN
|55,25
|25.518.897
|% 9,95
|
|PAMEL
|252,00
|33.297.587
|% -10,00
|
|CANTE
|52,60
|215.477.956
|% -9,93
|
|EMKEL
|9,74
|50.350.250
|% -9,23
|
|EPLAS
|42,38
|35.638.409
|% -7,31
|
|ONCSM
|148,30
|31.693.042
|% -6,73
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|ASTOR
|61,30
|1.767.392.178
|% -4,07
|
|EREGL
|37,48
|1.657.696.566
|% 1,02
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|GOKNR
|24,52
|1.065.482.846
|% 0,16
|
|AKFYE
|20,96
|3.064.866.294
|% 9,97
|
|EKGYO
|6,99
|659.443.467
|% 1,30
|
|KATMR
|1,31
|109.950.062
|% -3,68
|
|KOZAL
|22,14
|1.302.265.246
|% 0,18
|
|KLGYO
|2,80
|153.492.458
|% 5,66
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0886
|19,0927
|% 0,22
|
|Euro
|20,5636
|20,5762
|% 0,36
|
|Sterlin
|23,3290
|23,4460
|% 0,44
|
|Frank
|20,7396
|20,8646
|% 0,52
|
|Riyal
|5,0663
|5,0917
|% 0,20
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-8,99
|
|Altın Gr.
|1.209
|1.210
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|8.193
|8.317
|-63,00
|
|Tam
|8.172
|8.256
|-83,00
|
|Yarım
|4.006
|4.040
|-41,00
|
|Çeyrek
|2.003
|2.020
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,08
|
|B. Petrol
|75,19
|75,19
|0,60
|