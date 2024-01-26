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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

26.01.2024 14:59
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Adresleri ekte belirtilen taşınmazların değerleme raporunda takdir edilen güncel piyasa değerleri
Rapor Tarihi
25.01.2024
Açıklamalar

                 Şirketimiz ‘Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standarı‘(TMS16) gereğince aşağıda adresleri yer alan taşınmazların yeniden değerlemesini yaptırmıştır.
Değerleme raporuna istinaden
 -Emek Mahallesi,  Nato Yolu Caddesi N 282 Sancaktepe İstanbul'da 1702 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 172.650.000 TL  
(Önceki değer KDV Hariç  94.170.000TL)
-Tavşanlı Mahallesi, 4512.Sokak N2 Gebze Kocaeli'nde 143 Ada 4 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç  107.000.000 TL  
(Önceki değer KDV Hariç 56.475.000TL)
-Arslanbey OSB Mahallesi, 8.Sokak, N41080 Kartepe Kocaeli'nde  218 Ada 15 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri ise KDV Hariç 801.510.000 TL olarak belirlenmiştir.
(Önceki Değer KDV Hariç  367.745.000 TL)
-Saray(I) Mahallesi, Kahramankazan İlçesi, Ankara'da 3623 ada 10 parsel ve 3623 Ada 11 parselde yer alan 1 ve 2 bağımsız bölüm no.lu taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 60.275.000 TL




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243007


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