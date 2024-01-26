***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiAdresleri ekte belirtilen taşınmazların değerleme raporunda takdir edilen güncel piyasa değerleriRapor Tarihi25.01.2024AçıklamalarŞirketimiz ‘Maddi Duran Varlıklara İlişkin Muhasebe Standarı‘(TMS16) gereğince aşağıda adresleri yer alan taşınmazların yeniden değerlemesini yaptırmıştır.Değerleme raporuna istinaden-Emek Mahallesi, Nato Yolu Caddesi N 282 Sancaktepe İstanbul'da 1702 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 172.650.000 TL(Önceki değer KDV Hariç 94.170.000TL)-Tavşanlı Mahallesi, 4512.Sokak N2 Gebze Kocaeli'nde 143 Ada 4 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 107.000.000 TL(Önceki değer KDV Hariç 56.475.000TL)-Arslanbey OSB Mahallesi, 8.Sokak, N41080 Kartepe Kocaeli'nde 218 Ada 15 Parsel'de yer alan taşınmazın güncel piyasa değeri ise KDV Hariç 801.510.000 TL olarak belirlenmiştir.(Önceki Değer KDV Hariç 367.745.000 TL)-Saray(I) Mahallesi, Kahramankazan İlçesi, Ankara'da 3623 ada 10 parsel ve 3623 Ada 11 parselde yer alan 1 ve 2 bağımsız bölüm no.lu taşınmazın güncel piyasa değeri KDV Hariç 60.275.000 TLhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243007BIST