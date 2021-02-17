***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
17.02.2021 12:44
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Şirket esas sözleşmesinin, "Amaç ve Konu " başlıklı 3. Maddesi ve "Şirketin Temsili" 8. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910313
BIST
15:261.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
15:266,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,0130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
15:268,4420
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0309
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
15:26403,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 403,55
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler15:24
|ATEKS
|59,95
|15.446.826
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|155.413.488
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.723.037
|% 9,99
|
|HATEK
|27,78
|11.546.777
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|62.201.595
|% -9,96
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|MAALT
|292,10
|121.529.167
|% -7,03
|
|VAKBN
|4,62
|2.119.478.094
|% 5,72
|
|SASA
|42,20
|1.545.253.590
|% 2,48
|
|HALKB
|5,77
|1.486.979.217
|% 9,90
|
|KOZAL
|144,90
|1.446.914.103
|% 0,07
|
|GARAN
|9,67
|1.199.352.909
|% -0,72
|
|SKBNK
|1,52
|726.741.118
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,62
|2.119.478.094
|% 5,72
|
|HALKB
|5,77
|1.486.979.217
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,48
|614.253.435
|% -0,80
|
|KARSN
|5,04
|778.975.033
|% 2,65
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9856
|6,9905
|% -0,04
|
|Euro
|8,4314
|8,4385
|% -0,41
|
|Sterlin
|9,6918
|9,7404
|% -0,02
|
|Frank
|7,7971
|7,8441
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8639
|1,8733
|% 0,31
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-4,09
|
|Altın Gr.
|404
|404
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.679
|2.719
|-12,00
|
|Tam
|2.672
|2.740
|-3,48
|
|Yarım
|1.291
|1.325
|-1,68
|
|Çeyrek
|648
|663
|-0,85
|
|Gümüş.Ons
|27,10
|27,13
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|0,79
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:34INDES
Yüzde -3.61 oranında düşüşle 20.80 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 211, 202 adet işlem
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:33OZKGY
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 5.64 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 717, 973 adet işlem
-
15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 74 kaybederek (% -0.20 ) 1, 348
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMPOL, ARZUM, HATEK, YUNSA, UFUK, HALKB, SAYAS, IDGYO, VAKFN, KLMSN