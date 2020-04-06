***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
06.04.2020 15:30
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Corona Virüs Salgını Nedeniyle Üretime Ara Verilmesi
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
Üretim Faaliyetleri
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Avrupa Ülkelerinde yer alan müşterilerimizin Corona Virüs Salgını Nedeniyle Üretimi tatile girmesi
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
01.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
06.04.2020/20.04.2020
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
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Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
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İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
İşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
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Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
İş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirecektir.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Tedarik ve satış süreçlerindeki iyileşme
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
20.04.2020
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Herhangi bir etkisi beklenmemektedir.
Açıklamalar
Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkeleri tedarik satış süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Merkez Dudullu fabrikamızın 06.04.2020 tarihinden itibaren 15 günlük süreyle üretim çalışmalarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim harici operasyonlarımız iş sürekliliği kapsamında devam etmektedir.
Mevcut dinamikler nedeniyle, üretime ara verilen süre içersinde her yıl gerçekleştirilen periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835154
BIST