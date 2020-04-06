***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiCorona Virüs Salgını Nedeniyle Üretime Ara VerilmesiDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiÜretim FaaliyetleriFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniAvrupa Ülkelerinde yer alan müşterilerimizin Corona Virüs Salgını Nedeniyle Üretimi tatile girmesiVarsa Yetkili Organ Karar Tarihi01.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi06.04.2020/20.04.2020Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiKısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payıİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısıİşe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmemektedir.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıŞirket Yönetimince Alınan Tedbirlerİş sürekliliği planı çerçevesinde gerekli çalışmalar yerine getirecektir.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarTedarik ve satış süreçlerindeki iyileşmeYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih20.04.2020Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiHerhangi bir etkisi beklenmemektedir.AçıklamalarTüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus etkilerini azaltmaya yönelik önlemler çerçevesinde, Avrupa ülkeleri tedarik satış süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, Merkez Dudullu fabrikamızın 06.04.2020 tarihinden itibaren 15 günlük süreyle üretim çalışmalarına ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim harici operasyonlarımız iş sürekliliği kapsamında devam etmektedir.Mevcut dinamikler nedeniyle, üretime ara verilen süre içersinde her yıl gerçekleştirilen periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835154BIST