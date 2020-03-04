***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -268.603 1.227.526 1.444.211 13.683.561 3.191.136 87.591.779 0 87.591.779Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler232.217 232.217 232.217Transferler166.955 3.024.541 -3.191.136Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-68.319 8.179.232 -6.340.889 1.770.024 0 1.770.024Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586Transferler-6.340.889 6.340.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-151.269 3.661.468 1.606.471 5.116.670 0 5.116.670Dönem Sonu Bakiyeler27 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.519.748 -15.817.274Dönem Karı (Zararı)1.606.471 -6.340.889Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.606.471 -6.340.889Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.368.825 -467.816Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler24-26 4.857.055 4.697.238Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler10 0 -55.729Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -55.729Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21 89.173 -717.539Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler199.203 -717.539Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-110.030 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-473.992 4.155.057Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 -926.429Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler9 561.137 4.620.426Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri10 208.633 668.191Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -1.243.762 -207.131Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -8.995.334Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -887.031 80.650Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler367.841Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler25-26 783.620 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler783.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-2.285.147 -5.236.859Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.420.009 -17.620.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -104.617 -7.707.838İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.315.392 -9.912.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler868.243 -16.205.297İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -876.330 -10.019.098İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)12 1.744.573 -6.186.199Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler15 -1.003.150 -1.651.880Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)17 -10.269.877 554.953Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.756.681 29.112.888İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 23.558 -4.213İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 6.733.123 29.117.101Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)13 411.947 -65.974Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler560.891 -18.581İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 1.766.156 222.708İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)12 -1.205.265 -241.289Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)17 1.690.199 369.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.119.928 288.255Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20 -733.423 -10.239Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)20 2.853.351 298.494Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.690.149 -12.045.564Ödenen Faiz0 -4.620.426Alınan Faiz848.716Vergi İadeleri (Ödemeleri)18-35 -170.401 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.320.002 -8.835.208Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.330.385 3.489.398Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri25-26 7.330.385 3.489.398Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları25-26 -24.650.387 -12.402.319Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları25-26 -24.570.304 -12.388.881Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları25-26 -80.083 -13.438Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz77.713FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI11.549.236 19.863.793Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri11.549.236 25.027.330Kredilerden Nakit Girişleri9 1.865.833 16.637.471Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri9 9.683.403 8.389.859Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 4.840.849Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 4.840.849Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 -10.004.386YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.251.018 -4.788.689Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi475.400 -38.385NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3 -1.775.618 -4.827.074DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 2.150.656 6.977.730DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ375.038 2.150.656Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 375.038 2.150.656Ticari Alacaklar51.634.314 45.807.936İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.868.184 7.763.567İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 43.766.130 38.044.369Diğer Alacaklar22.443.678 23.311.921İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 12.648.548 11.772.218İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar12 9.795.130 11.539.703Stoklar15 13.439.167 12.436.017Peşin Ödenmiş Giderler7.245.164 6.301.542İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 995.509İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 7.245.164 5.306.033Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 792.233Diğer Dönen Varlıklar2.439.145 1.705.722İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 2.439.145 1.705.722ARA TOPLAM97.576.506 92.506.027TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR97.576.506 92.506.027DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 0 0Ticari Alacaklar10 0 1.162.607İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 1.162.607Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar23 0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller24 0 0Maddi Duran Varlıklar25 131.476.074 116.599.702Arazi ve Arsalar25 38.704.540 38.704.540Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri25 0 0Binalar25 13.367.107 13.695.019Tesis, Makine ve Cihazlar25 44.696.939 35.232.669Taşıtlar25 28.514.968 25.595.954Mobilya ve Demirbaşlar25 843.513 880.778Özel Maliyetler25 0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar25 5.349.007 2.490.742Maddi Olmayan Duran Varlıklar26 838.440 849.417Lisanslar26 838.440 849.417Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler18.151.503 8.825.248İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler17 18.151.503 8.825.248Ertelenmiş Vergi Varlığı35 462.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR150.928.204 127.436.974TOPLAM VARLIKLAR248.504.710 219.943.001KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7.974.781 4.803.774İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7.974.781 4.803.774Banka Kredileri9 7.974.781 4.790.267Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 0 13.507Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 31.713.883 22.672.286İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları31.713.883 22.672.286Banka Kredileri9 23.694.546 16.825.718Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 8.019.337 5.846.568Ticari Borçlar62.170.150 52.724.917İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 69.085 45.527İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 62.101.065 52.679.390Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 1.055.317 643.370Diğer Borçlar3.164.854 1.974.610İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 2.051.492 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 1.113.362 1.974.610Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.136.920 446.721İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.136.920 446.721Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 107.595 1.070.229Kısa Vadeli Karşılıklar468.834 578.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar21 468.834 578.864Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.853.351 0İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.853.351 0ARA TOPLAM111.645.685 84.914.771TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.645.685 84.914.771UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar41.308.999 41.411.230İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar9 41.308.999 41.411.230Banka Kredileri9 28.167.375 35.793.747Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 13.141.624 5.617.483Ticari Borçlar10 0 2.479.919İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 0 2.479.919Diğer Borçlar14.940 644.293İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 14.940 300.276İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar12 0 344.017Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.288.830 938.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 1.288.830 938.358Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü33 0 424.844Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.612.769 45.898.644TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER154.258.454 130.813.415ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar94.246.256 89.129.586Ödenmiş Sermaye27 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)27 13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.571.640 22.722.909Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 22.571.640 22.722.909Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -488.191 -336.922Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27 13.068.226 9.406.758Yabancı Para Çevrim Farkları13.068.226 9.406.758Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler27 1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 10.134.996 16.475.885Net Dönem Karı veya Zararı1.606.471 -6.340.889Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR94.246.256 89.129.586TOPLAM KAYNAKLAR248.504.710 219.943.001Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 183.115.921 156.647.656Satışların Maliyeti28 -154.116.643 -126.641.683TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)28.999.278 30.005.973BRÜT KAR (ZARAR)28.999.278 30.005.973Genel Yönetim Giderleri29 -4.756.285 -4.170.771Pazarlama Giderleri29 -8.038.653 -9.788.572Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 14.369.231 46.902.660Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -14.013.464 -40.619.029ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)16.560.107 22.330.261Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 1.878.569 168.089Yatırım Faaliyetlerinden Giderler33 -1.496.390 -1.576.277FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)16.942.286 20.922.073Finansman Gelirleri34 5.627.366 13.045.614Finansman Giderleri34 -20.768.993 -39.276.026SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.800.659 -5.308.339Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40 -194.188 -1.032.550Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -1.043.402 -1.070.229Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 849.214 37.679SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.606.471 -6.340.889DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.606.471 -6.340.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.606.471 -6.340.889Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Falliyetlerden Pay başına Kazanç (Zarar) 36 0,05400000 -0,21100000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar27 -151.269 -68.319Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-189.086 -87.588Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler35 37.817 19.269Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri37.817 19.269Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.661.468 8.179.232Yabancı Para Çevrim Farkları27 3.661.468 8.179.232DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.510.199 8.110.913TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.116.670 1.770.024Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları5.116.670 1.770.024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824284BIST