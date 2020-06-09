***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 -6.340.889 6.340.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.391 1.985.224 557.583 2.539.416 0 2.539.416Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -340.313 11.391.982 1.610.806 10.134.996 1.606.471 91.669.002 0 91.669.002Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Transferler1.606.471 -1.606.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-111.274 3.095.772 550.946 3.535.444 0 3.535.444Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -599.465 16.163.998 1.610.806 11.741.467 550.946 97.781.700 0 97.781.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-15.628.754 -5.109.877Dönem Karı (Zararı)550.946 557.583Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)550.946 557.583Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.018.383 4.250.783Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 1.242.675 1.309.166Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler68.485 2.900.744Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 68.485 78.586Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 2.822.158Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6 0 0Faiz Gelirleri ile İlgili DüzeltmelerFaiz Giderleri ile İlgili DüzeltmelerVadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman GideriVadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman GeliriGerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler12 -125.357 -140.996Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler17-18 832.580 181.869Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler832.580 181.869İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-18.159.103 -9.940.227Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.703.540 -5.922.694İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7-4 -270.468 -358.107İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -6.433.072 -5.564.587Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.787.535 -4.599.660İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8-4 -5.791.755 -1.181.339İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 2.004.220 -3.418.321Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 385.471 22.785Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 5.733.651 -431.751Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-12.493.336 -3.830.513İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7-4 27.171 18.833İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -12.520.507 -3.849.346Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 -7.243 295.039Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.534.131 538.083İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-4 -2.029.693 1.787.534İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 -504.438 -1.249.451Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.340.487 3.491.197İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.588.047 497.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 1.548.012 497.287Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 1.040.035 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-15.589.774 -5.131.861Ödenen Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)12 -38.980 21.984YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-17.300.435 -7.223.974Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.144.654 3.153.501Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17-18 1.144.654 3.153.501Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.445.089 -10.377.475Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.445.089 -10.377.475Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI38.518.127 10.624.962Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri38.518.127 10.624.962Kredilerden Nakit Girişleri6 36.740.380 4.144.919Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6 1.777.747 6.480.043Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.588.938 -1.708.889Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi3.095.772 1.985.224NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 8.684.710 276.335DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.038 2.150.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.059.748 2.426.991Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.059.748 375.038Ticari Alacaklar58.337.854 51.634.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7-4 8.138.652 7.868.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 50.199.202 43.766.130Diğer Alacaklar26.231.213 22.443.678İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8-4 18.440.303 12.648.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 7.790.910 9.795.130Stoklar10 13.053.696 13.439.167Peşin Ödenmiş Giderler10.540.831 7.245.164İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 10.540.831 7.245.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 36.694 0Diğer Dönen Varlıklar891.134 2.439.145İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 891.134 2.439.145ARA TOPLAM118.151.170 97.576.506TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR118.151.170 97.576.506DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar17 146.746.722 131.476.074Arazi ve Arsalar17 38.704.540 38.704.540Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar17 13.285.129 13.367.107Tesis, Makine ve Cihazlar17 56.371.766 44.696.939Taşıtlar17 31.009.686 28.514.968Mobilya ve Demirbaşlar17 832.112 843.513Özel Maliyetler0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar17 6.543.489 5.349.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 792.971 838.440Lisanslar18 792.971 838.440Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler9.122.185 18.151.503İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.122.185 18.151.503Ertelenmiş Vergi Varlığı25 587.544 462.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR157.249.422 150.928.204TOPLAM VARLIKLAR275.400.592 248.504.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11.683.921 7.974.781İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar11.683.921 7.974.781Banka Kredileri6 11.683.921 7.974.781Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 35.211.214 31.713.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları35.211.214 31.713.883Banka Kredileri6 26.165.157 23.694.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 9.046.057 8.019.337Ticari Borçlar49.676.814 62.170.150İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 96.256 69.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 49.580.558 62.101.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.048.074 1.055.317Diğer Borçlar608.924 3.164.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-4 0 2.051.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 608.924 1.113.362Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)796.433 2.136.920İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 796.433 2.136.920Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 105.309 107.595Kısa Vadeli Karşılıklar468.834 468.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 468.834 468.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler3.893.386 2.853.351İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 3.893.386 2.853.351ARA TOPLAM103.492.909 111.645.685TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER103.492.909 111.645.685UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar72.620.655 41.308.999İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar72.620.655 Banka Kredileri6 58.728.004 28.167.375Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 13.892.651 13.141.624Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar36.739 14.940İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8-4 36.739 14.940İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.468.589 1.288.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.468.589 1.288.830Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER74.125.983 42.612.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER177.618.892 154.258.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar97.781.700 94.246.256Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.460.366 22.571.640Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.460.366 22.571.640Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -599.465 -488.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)16.163.998 13.068.226Yabancı Para Çevrim Farkları19 16.163.998 13.068.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler19 1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 11.741.467 10.134.996Net Dönem Karı veya Zararı19 550.946 1.606.471Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR97.781.700 94.246.256TOPLAM KAYNAKLAR275.400.592 248.504.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 35.028.929 40.576.166Satışların Maliyeti20 -29.395.218 -34.265.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.633.711 6.310.572BRÜT KAR (ZARAR)5.633.711 6.310.572Genel Yönetim Giderleri21 -1.199.929 -1.249.620Pazarlama Giderleri21 -1.705.323 -1.754.701Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 10.025.040 4.350.333Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -7.425.292 -2.120.894ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.328.207 5.535.690Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 833.178 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler24 -598 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)6.160.787 5.535.690Finansman Gelirleri25 2.051.389 1.416.216Finansman Giderleri25 -7.653.459 -6.232.481SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)558.717 719.425Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri40 -7.771 -161.842Dönem Vergi (Gideri) Geliri40 -105.309 -301.990Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri40 97.538 140.148SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)550.946 557.583DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)550.946 557.583Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları550.946 557.583Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 0,01800000 0,01900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-111.274 -3.391Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -139.093 -4.239Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler27.819 848Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 27.819 848Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.095.772 1.985.224Yabancı Para Çevrim Farkları19 3.095.772 1.985.224DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.984.498 1.981.833TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.535.444 2.539.416Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.535.444 2.539.416http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850173BIST