***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.260.486 6.267.553Dönem Karı (Zararı)1.510.024 4.880.861Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.510.024 4.880.861Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler9.532.585 5.147.335Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17-18 3.917.852 3.628.031Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15 6.315.365 119.470Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 230.924 229.500Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler6.084.441 -110.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -586.944 464.063Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-113.688 935.771Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-113.688 935.771İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-60.953.233 -3.799.531Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-44.184.904 -5.312.316İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -1.884.210 -1.037.293İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -42.300.694 -4.275.023Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.809.971 1.571.844İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4 -5.081.866 73.799İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -3.728.105 1.498.045Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -6.179.476 -3.274.376Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 5.569.382 -9.705.069Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.521.412 6.824.223İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4 -45.175 6.066İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -4.476.237 6.818.157Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)9 561.455 293.809Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.533.763 -1.360.653İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)4 2.933.568 -11.083İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 600.195 -1.349.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -1.810.336 3.839.079İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.111.734 3.323.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)14 679.647 889.699Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)14 -5.791.381 2.434.229Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-49.910.624 6.228.665Vergi İadeleri (Ödemeleri)12-25 8.814 -14.513.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.980.648 4.466.523Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17-18 1.980.648 4.466.523Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-28.419.462 -18.980.123Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17-18 -28.366.645 -18.901.351Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-52.817 -78.772Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan FaizFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI76.707.695 6.821.987Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri76.707.695 6.821.987Kredilerden Nakit Girişleri6 72.035.993 -2.839.309Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri4.671.702 9.661.296Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.395 -1.424.060Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi8.760.391 240.670NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5 8.768.786 -1.183.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 375.038 2.150.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.143.824 967.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -336.922 9.406.758 1.610.806 16.475.885 -6.340.889 89.129.586 0 89.129.586Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 -6.340.889 6.340.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-51.865 2.151.407 4.880.861 6.980.403 0 6.980.403Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -388.787 11.558.165 1.610.806 10.134.996 4.880.861 96.109.989 0 96.109.989Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Transferler1.606.471 -1.606.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-74.930 10.042.172 1.510.024 11.477.266 0 11.477.266Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -563.121 23.110.398 1.610.806 11.741.467 1.510.024 105.723.522 0 105.723.522Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 9.143.824 375.038Ticari Alacaklar95.819.218 51.634.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 9.752.394 7.868.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 86.066.824 43.766.130Diğer Alacaklar31.253.649 22.443.678İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar4 17.730.414 12.648.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.523.235 9.795.130Stoklar10 19.618.643 13.439.167Peşin Ödenmiş Giderler6.908.228 7.245.164İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 6.908.228 7.245.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 242.267 0Diğer Dönen Varlıklar1.759.499 2.439.145İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 1.759.499 2.439.145ARA TOPLAM164.745.328 97.576.506TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR164.745.328 97.576.506DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar17 158.495.317 131.476.074Arazi ve Arsalar17 38.704.540 38.704.540Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar17 13.121.173 13.367.107Tesis, Makine ve Cihazlar17 59.267.555 44.696.939Taşıtlar17 36.769.109 28.514.968Mobilya ve Demirbaşlar17 875.750 843.513Özel Maliyetler0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar17 9.757.190 5.349.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar18 815.881 838.440Lisanslar18 815.881 838.440Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler12.919.057 18.151.503İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 12.919.057 18.151.503Ertelenmiş Vergi Varlığı25 1.049.131 462.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR173.279.386 150.928.204TOPLAM VARLIKLAR338.024.714 248.504.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar19.389.767 7.974.781İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar19.389.767 7.974.781Banka Kredileri6 19.389.767 7.974.781Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları58.815.590 31.713.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları58.815.590 31.713.883Banka Kredileri6 47.683.452 23.694.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 11.132.138 8.019.337Ticari Borçlar57.648.738 62.170.150İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 23.910 69.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 57.624.828 62.101.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 1.616.772 1.055.317Diğer Borçlar6.713.557 3.164.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 5.000.000 2.051.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.713.557 1.113.362Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)326.584 2.136.920İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 326.584 2.136.920Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 0 107.595Kısa Vadeli Karşılıklar6.553.275 468.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 6.553.275 468.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler142.224 2.853.351İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 142.224 2.853.351ARA TOPLAM151.206.507 111.645.685TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.206.507 111.645.685UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar79.500.001 41.308.999İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar79.500.001 41.308.999Banka Kredileri6 64.799.476 28.167.375Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 14.700.525 13.141.624Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 0 0Diğer Borçlar0 14.940İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 0 14.940İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 0 00 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.594.684 1.288.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 1.594.684 1.288.830Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.094.685 42.612.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER232.301.192 154.258.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar105.723.522 94.246.256Ödenmiş Sermaye19 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi19 1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.496.710 22.571.640Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.496.710 22.571.640Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -563.121 -488.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.110.398 13.068.226Yabancı Para Çevrim Farkları19 23.110.398 13.068.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler19 1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 11.741.467 10.134.996Net Dönem Karı veya Zararı19 1.510.024 1.606.471Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR105.723.522 94.246.256TOPLAM KAYNAKLAR338.024.714 248.504.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 113.041.824 129.440.492 51.865.766 43.145.468Satışların Maliyeti20 -90.381.383 -109.751.803 -41.193.862 -36.594.597TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)22.660.441 19.688.689 10.671.904 6.550.871BRÜT KAR (ZARAR)22.660.441 19.688.689 10.671.904 6.550.871Genel Yönetim Giderleri-3.329.063 -3.505.493 -1.201.567 -1.143.349Pazarlama Giderleri-4.576.937 -6.091.730 -1.946.700 -2.094.449Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 45.350.093 10.238.257 27.136.377 2.446.572Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -25.008.221 -8.315.366 -12.801.152 -4.989.601ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.096.313 12.014.357 21.858.862 770.044Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler22 350.594 1.667.404 -739.545 507.435Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 -131.782 -1.648.541 4.683 -974.920FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.315.125 12.033.220 21.124.000 302.559Finansman Gelirleri24 3.424.389 4.860.589 510.569 3.205.763Finansman Giderleri24 -37.779.328 -10.600.112 -19.366.613 1.379.219SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)960.186 6.293.697 2.267.956 4.887.541Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri549.838 -1.412.836 413.579 -1.007.568Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -18.374 -935.807 242.261 -317.709Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 568.212 -477.029 171.318 -689.859SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.510.024 4.880.861 2.681.535 3.879.973DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)1.510.024 4.880.861 2.681.535 3.879.973Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.510.024 4.880.861 2.681.535 3.879.973Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,05000000 0,16300000 0,08900000 0,12900000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-74.930 -51.865 -504 21.438Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -93.663 -64.831 -630 26.798Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler18.733 12.966 126 -5.360Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 18.733 12.966 126 -5.360Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar10.042.172 2.151.407 5.192.596 -513.829Yabancı Para Çevrim Farkları10.042.172 2.151.407 5.192.596 -513.829Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)9.967.242 2.099.542 5.192.092 -492.391TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)11.477.266 6.980.403 7.873.627 3.387.582Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları11.477.266 6.980.403 7.873.627 3.387.582http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887278BIST