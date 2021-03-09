***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.03.2021 18:11
0 0 0
Transferler
0 -6.340.889 6.340.889
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.269 3.661.468 1.606.471 5.116.670 0 5.116.670
Dönem Sonu Bakiyeler
21 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
21 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-243.441 7.520.165 6.934.832 14.211.558 0 14.211.558
Dönem Sonu Bakiyeler
21 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.558.391 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-9.277.893 3.519.748
Dönem Karı (Zararı)
6.934.832 1.606.471
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
6.934.832 1.606.471
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.325.296 4.368.825
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 6.174.937 4.857.055
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17 5.526.415 89.173
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 316.779 199.203
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.209.636 -110.030
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.554.832 -473.992
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-895.395 561.137
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
682.483 208.633
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-1.341.920 -1.243.762
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 265.384 -887.031
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19-20 -86.608 783.620
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-86.608 783.620
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.443.508 -2.285.147
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.317.147 -3.420.009
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.166.235 -104.617
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -30.483.382 -3.315.392
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.319.595 868.243
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.483.485 -876.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 163.890 1.744.573
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -11.284.064 -1.003.150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 679.555 -10.269.877
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.154.919 6.756.681
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -15.204 23.558
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 18.170.123 6.733.123
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -488.229 411.947
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-219.405 560.891
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -730.048 1.766.156
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 510.643 -1.205.265
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
13 -2.052.189 1.690.199
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.597.353 2.119.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16 113.774 -733.423
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
16 -2.711.127 2.853.351
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.183.380 3.690.149
Ödenen Faiz
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14-29 -94.513 -170.401
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.072.889 -17.320.002
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.067.256 7.330.385
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
19-20 2.067.256 7.330.385
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.140.145 -24.650.387
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19-20 -36.074.973 -24.570.304
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-65.172 -80.083
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.470.386 11.549.236
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
55.470.386 11.549.236
Kredilerden Nakit Girişleri
8 54.022.315 1.865.833
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
1.448.071 9.683.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.119.604 -2.251.018
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.106.498 475.400
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7 13.226.102 -1.775.618
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 375.038 2.150.656
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.601.140 375.038
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
7 13.601.140 375.038
Ticari Alacaklar
80.293.381 51.634.314
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.701.949 7.868.184
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 75.591.432 43.766.130
Diğer Alacaklar
23.763.273 22.443.678
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 14.132.033 12.648.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 9.631.240 9.795.130
Stoklar
12 24.723.231 13.439.167
Peşin Ödenmiş Giderler
16.701.122 7.245.164
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 16.701.122 7.245.164
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
2.325.371 2.439.145
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
16 2.325.371 2.439.145
ARA TOPLAM
161.407.518 97.576.506
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
161.407.518 97.576.506
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Maddi Duran Varlıklar
19 165.910.122 131.476.074
Arazi ve Arsalar
19 38.704.540 38.704.540
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
0 0
Binalar
19 13.039.195 13.367.107
Tesis, Makine ve Cihazlar
19 66.815.862 44.696.939
Taşıtlar
19 35.680.294 28.514.968
Mobilya ve Demirbaşlar
19 924.535 843.513
Özel Maliyetler
0 0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
19 10.745.696 5.349.007
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 802.623 838.440
Lisanslar
20 802.623 838.440
Bilgisayar Yazılımları
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8.015.990 18.151.503
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.015.990 18.151.503
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 196.803 462.187
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.925.538 150.928.204
TOPLAM VARLIKLAR
336.333.056 248.504.710
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.575.254 7.974.781
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15.575.254 7.974.781
Banka Kredileri
8 15.575.254 7.974.781
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 52.838.921 31.713.883
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
52.838.921 31.713.883
Banka Kredileri
8 42.602.439 23.694.546
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 10.236.482 8.019.337
Ticari Borçlar
81.007.552 62.170.150
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 53.881 69.085
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 80.953.671 62.101.065
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 567.088 1.055.317
Diğer Borçlar
2.960.389 3.164.854
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.336.384 2.051.492
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.624.005 1.113.362
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
84.731 2.136.920
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
13 84.731 2.136.920
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
29 13.082 107.595
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.678.470 468.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
0 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 5.678.470 468.834
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
142.226 2.853.351
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 142.226 2.853.351
ARA TOPLAM
158.867.713 111.645.685
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.867.713 111.645.685
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.158.479 41.308.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
67.158.479 41.308.999
Banka Kredileri
8 54.785.929 28.167.375
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 12.372.550 13.141.624
Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 0 0
Diğer Borçlar
0 14.940
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 14.940
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.849.050 1.288.830
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 1.849.050 1.288.830
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 0 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
69.007.529 42.612.769
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
227.875.242 154.258.454
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
108.457.814 94.246.256
Ödenmiş Sermaye
21 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
21 1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.328.199 22.571.640
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.328.199 22.571.640
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
21 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -731.632 -488.191
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20.588.393 13.068.226
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 20.588.393 13.068.226
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
21 1.610.806 1.610.806
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 11.741.467 10.134.996
Net Dönem Karı veya Zararı
21 6.934.832 1.606.471
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
108.457.814 94.246.256
TOPLAM KAYNAKLAR
336.333.056 248.504.710
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
22 187.860.133 183.115.921
Satışların Maliyeti
22 -144.877.772 -154.116.643
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
42.982.361 28.999.278
BRÜT KAR (ZARAR)
42.982.361 28.999.278
Genel Yönetim Giderleri
23 -4.992.049 -4.756.285
Pazarlama Giderleri
23 -11.818.795 -8.038.653
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 53.800.689 14.369.231
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -34.508.519 -14.013.464
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
45.463.687 16.560.107
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 45.174 1.878.569
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -131.782 -1.496.390
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
45.377.079 16.942.286
Finansman Gelirleri
28 9.024.606 5.627.366
Finansman Giderleri
28 -46.877.118 -20.768.993
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
7.524.567 1.800.659
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
29 -589.735 -194.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29 -255.688 -1.043.402
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -334.047 849.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.934.832 1.606.471
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.934.832 1.606.471
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.934.832 1.606.471
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,23100000 0,05400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
21 -243.441 -151.269
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-312.104 -189.086
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29 68.663 37.817
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
68.663 37.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
21 7.520.167 3.661.468
Yabancı Para Çevrim Farkları
21 7.520.167 3.661.468
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.276.726 3.510.199
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.211.558 5.116.670
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.211.558 5.116.670
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916583
BIST