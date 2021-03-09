***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









0 0 0Transferler0 -6.340.889 6.340.889Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-151.269 3.661.468 1.606.471 5.116.670 0 5.116.670Dönem Sonu Bakiyeler21 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Transferler1.606.471 -1.606.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-243.441 7.520.165 6.934.832 14.211.558 0 14.211.558Dönem Sonu Bakiyeler21 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.558.391 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-9.277.893 3.519.748Dönem Karı (Zararı)6.934.832 1.606.471Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)6.934.832 1.606.471Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.325.296 4.368.825Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 6.174.937 4.857.055Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler17 5.526.415 89.173Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 316.779 199.203Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili DüzeltmelerDiğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5.209.636 -110.030Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.554.832 -473.992Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-895.395 561.137Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri682.483 208.633Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-1.341.920 -1.243.762Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler29 265.384 -887.031Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer DüzeltmelerDuran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19-20 -86.608 783.620Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-86.608 783.620İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-26.443.508 -2.285.147Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-27.317.147 -3.420.009İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6 3.166.235 -104.617İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -30.483.382 -3.315.392Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.319.595 868.243İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.483.485 -876.330İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 163.890 1.744.573Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler12 -11.284.064 -1.003.150Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 679.555 -10.269.877Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.154.919 6.756.681İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6 -15.204 23.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 18.170.123 6.733.123Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)11 -488.229 411.947Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-219.405 560.891İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 -730.048 1.766.156İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 510.643 -1.205.265Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)13 -2.052.189 1.690.199İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.597.353 2.119.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)16 113.774 -733.423Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)16 -2.711.127 2.853.351Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.183.380 3.690.149Ödenen Faiz0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)14-29 -94.513 -170.401YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.072.889 -17.320.002Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.067.256 7.330.385Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri19-20 2.067.256 7.330.385Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.140.145 -24.650.387Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19-20 -36.074.973 -24.570.304Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-65.172 -80.083Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.470.386 11.549.236Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri55.470.386 11.549.236Kredilerden Nakit Girişleri8 54.022.315 1.865.833Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri1.448.071 9.683.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 0Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)12.119.604 -2.251.018Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.106.498 475.400NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)7 13.226.102 -1.775.618DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 375.038 2.150.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.601.140 375.038Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 13.601.140 375.038Ticari Alacaklar80.293.381 51.634.314İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.701.949 7.868.184İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 75.591.432 43.766.130Diğer Alacaklar23.763.273 22.443.678İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 14.132.033 12.648.548İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 9.631.240 9.795.130Stoklar12 24.723.231 13.439.167Peşin Ödenmiş Giderler16.701.122 7.245.164İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 16.701.122 7.245.164Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar6 0 0Diğer Dönen Varlıklar2.325.371 2.439.145İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar16 2.325.371 2.439.145ARA TOPLAM161.407.518 97.576.506TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR161.407.518 97.576.506DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar19 165.910.122 131.476.074Arazi ve Arsalar19 38.704.540 38.704.540Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri0 0Binalar19 13.039.195 13.367.107Tesis, Makine ve Cihazlar19 66.815.862 44.696.939Taşıtlar19 35.680.294 28.514.968Mobilya ve Demirbaşlar19 924.535 843.513Özel Maliyetler0 0Yapılmakta Olan Yatırımlar19 10.745.696 5.349.007Maddi Olmayan Duran Varlıklar20 802.623 838.440Lisanslar20 802.623 838.440Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8.015.990 18.151.503İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 8.015.990 18.151.503Ertelenmiş Vergi Varlığı29 196.803 462.187TOPLAM DURAN VARLIKLAR174.925.538 150.928.204TOPLAM VARLIKLAR336.333.056 248.504.710KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar15.575.254 7.974.781İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar15.575.254 7.974.781Banka Kredileri8 15.575.254 7.974.781Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 52.838.921 31.713.883İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları52.838.921 31.713.883Banka Kredileri8 42.602.439 23.694.546Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 10.236.482 8.019.337Ticari Borçlar81.007.552 62.170.150İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 53.881 69.085İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 80.953.671 62.101.065Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar11 567.088 1.055.317Diğer Borçlar2.960.389 3.164.854İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.336.384 2.051.492İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.624.005 1.113.362Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)84.731 2.136.920İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 84.731 2.136.920Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü29 13.082 107.595Kısa Vadeli Karşılıklar5.678.470 468.834Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 5.678.470 468.834Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler142.226 2.853.351İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 142.226 2.853.351ARA TOPLAM158.867.713 111.645.685TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER158.867.713 111.645.685UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar67.158.479 41.308.999İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar67.158.479 41.308.999Banka Kredileri8 54.785.929 28.167.375Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 12.372.550 13.141.624Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 0 0Diğer Borçlar0 14.940İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 0 14.940İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.849.050 1.288.830Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.849.050 1.288.830Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü29 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER69.007.529 42.612.769TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER227.875.242 154.258.454ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar108.457.814 94.246.256Ödenmiş Sermaye21 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi21 1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.328.199 22.571.640Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.328.199 22.571.640Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -731.632 -488.191Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)20.588.393 13.068.226Yabancı Para Çevrim Farkları21 20.588.393 13.068.226Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler21 1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 11.741.467 10.134.996Net Dönem Karı veya Zararı21 6.934.832 1.606.471Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR108.457.814 94.246.256TOPLAM KAYNAKLAR336.333.056 248.504.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 187.860.133 183.115.921Satışların Maliyeti22 -144.877.772 -154.116.643TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)42.982.361 28.999.278BRÜT KAR (ZARAR)42.982.361 28.999.278Genel Yönetim Giderleri23 -4.992.049 -4.756.285Pazarlama Giderleri23 -11.818.795 -8.038.653Araştırma ve Geliştirme Giderleri23 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler25 53.800.689 14.369.231Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -34.508.519 -14.013.464ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)45.463.687 16.560.107Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 45.174 1.878.569Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -131.782 -1.496.390FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)45.377.079 16.942.286Finansman Gelirleri28 9.024.606 5.627.366Finansman Giderleri28 -46.877.118 -20.768.993SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)7.524.567 1.800.659Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri29 -589.735 -194.188Dönem Vergi (Gideri) Geliri29 -255.688 -1.043.402Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri29 -334.047 849.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)6.934.832 1.606.471DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)6.934.832 1.606.471Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları6.934.832 1.606.471Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 30 0,23100000 0,05400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -243.441 -151.269Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-312.104 -189.086Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler29 68.663 37.817Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri68.663 37.817Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21 7.520.167 3.661.468Yabancı Para Çevrim Farkları21 7.520.167 3.661.468DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.276.726 3.510.199TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)14.211.558 5.116.670Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.211.558 5.116.670http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916583BIST