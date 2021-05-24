***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 0 94.246.256Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0Transferler0 1.606.471 -1.606.471Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-243.441 7.520.167 6.934.832 14.211.558 0 14.211.558Dönem Sonu Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler19 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 0 108.457.814Transferler6.934.832 -6.934.832Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)751.826 4.956.670 5.708.496 0 5.708.496Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar2.090.042 2.090.042 0 2.090.042Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 14.733.930 14.733.930 14.733.930Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 20.194 25.545.063 1.610.806 20.766.341 14.733.930 130.990.282 0 130.990.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.467.538 -15.628.754Dönem Karı (Zararı)14.733.930 550.946Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)14.733.930 550.946Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-5.048.186 2.018.383Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10-11 2.219.990 1.242.675Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler486.370 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 486.370 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-84.932 68.485Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.071.036 0Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.155.968 68.485Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-2.398.248 0Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.892 0Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 -2.385.356Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -4.980.795 -125.357Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-290.571 832.580Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler19 -290.571 832.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.077.859 -20.747.150Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-35.359.982 -6.703.540İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.701.949 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-40.061.931 -6.703.540Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.220.899 -3.787.535İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.047.898 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.173.001 -3.787.535Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler808.971 0Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)808.971Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler3.253.898 385.471Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-18.037.825 5.733.651Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.899.688 -12.493.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)222.371 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)25.677.317 -12.493.336Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.367.053 -7.243Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler345.181 0Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)345.181 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-377.297 -2.534.131İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-377.297 -2.534.131Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)801.555 -1.340.487İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları8.607.885 -18.177.821Alınan Faiz20 12.892 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -139.165 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)21 -14.074 -38.980Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 2.588.047YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-13.390.789 -17.300.435Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri290.571 1.144.654Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri290.571 1.144.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.681.360 -18.445.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-13.681.360 -18.445.089FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-41.981 38.518.127Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri3.577.663 38.518.127Kredilerden Nakit Girişleri3.577.663 38.518.127Ödenen Faiz20 -3.619.644 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.965.232 5.588.938Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi788.461 3.095.772NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.176.771 8.684.710DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.601.140 375.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ9.424.369 9.059.748Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.424.369 13.601.140Ticari Alacaklar115.065.010 80.293.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 0 4.701.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 115.065.010 75.591.432Diğer Alacaklar3.542.374 23.763.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 84.135 14.132.033İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.458.239 9.631.240Stoklar8 21.469.333 24.723.231Peşin Ödenmiş Giderler9 33.862.897 16.701.122İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler33.862.897 16.701.122Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar21 992 0Diğer Dönen Varlıklar14 1.516.400 2.325.371İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.516.400 2.325.371ARA TOPLAM184.881.375 161.407.518TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR184.881.375 161.407.518DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Ticari Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Stoklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar0 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller0 0Maddi Duran Varlıklar10 182.965.127 165.910.122Arazi ve Arsalar38.704.540Yeraltı ve Yerüstü DüzenlemeleriBinalar13.039.195Tesis, Makine ve Cihazlar66.815.862Taşıtlar35.680.294Mobilya ve Demirbaşlar924.535Özel MaliyetlerYapılmakta Olan Yatırımlar10.745.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 1.467.239 802.623Lisanslar1.467.239 802.623Bilgisayar Yazılımları0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler8.892.040 8.015.990İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 8.892.040 8.015.990Ertelenmiş Vergi Varlığı21 4.953.027 196.803TOPLAM DURAN VARLIKLAR198.277.433 174.925.538TOPLAM VARLIKLAR383.158.808 336.333.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 64.750.122 58.177.693İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 64.750.122 58.177.693Banka Kredileri64.750.122 58.177.693Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Diğer Finansal Yükümlülükler6 10.848.955 10.236.482Ticari Borçlar104.562.127 81.149.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 276.252 53.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 104.285.875 81.095.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar0 0Diğer Borçlar959.087 1.336.384İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 959.087 1.336.384İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)886.286 84.731İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 886.286 84.731Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 0 13.082Kısa Vadeli Karşılıklar6.456.643 6.245.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.934.141 567.088Sigortacılık Teknik Karşılıkları0 0Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 4.522.502 5.678.470Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.969.186 1.624.005İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülüklerİlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 1.969.186 1.624.005ARA TOPLAM190.432.406 158.867.713TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.432.406 158.867.713UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar46.899.898 54.785.929İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar46.899.898 54.785.929Banka Kredileri6 46.899.898 54.785.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar0 0Diğer Finansal Yükümlülükler6 13.031.698 12.372.550Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar1.804.524 1.849.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 1.804.524 1.849.050Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar0 0Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER61.736.120 69.007.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER252.168.526 227.875.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar130.990.282 108.457.814Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Sermaye Düzeltme Farkları0 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)23.080.025 22.328.199Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)23.080.025 22.328.199Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 20.194 -731.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)25.545.063 20.588.393Yabancı Para Çevrim Farkları15 25.545.063 20.588.393Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler15 1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler1.610.806 1.610.806Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler0 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20.766.341 11.741.467Net Dönem Karı veya Zararı14.733.930 6.934.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR130.990.282 108.457.814TOPLAM KAYNAKLAR383.158.808 336.333.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 76.776.201 35.028.929Satışların Maliyeti16 -61.810.521 -29.395.218TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)14.965.680 5.633.711BRÜT KAR (ZARAR)14.965.680 5.633.711Genel Yönetim Giderleri17 -1.547.572 -1.199.929Pazarlama Giderleri17 -2.612.952 -1.705.323Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 24.857.312 10.025.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -21.969.692 -7.425.292ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.692.776 5.328.207Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 290.571 833.178Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -598FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)13.983.347 6.160.787Finansman Gelirleri20 12.892 2.051.389Finansman Giderleri20 -4.243.104 -7.653.459SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)9.753.135 558.717Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.980.795 -7.771Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 -105.309Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 4.980.795 97.538SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)14.733.930 550.946DÖNEM KARI (ZARARI)14.733.930 550.946Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları14.733.930 550.946Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına kazanç 22 0,49000000 0,23000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar751.826 -111.274Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 976.397 -139.093Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-224.571 27.819Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-224.571 27.819Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.956.670 3.095.772Yabancı Para Çevrim Farkları4.956.670 3.095.772Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)4.956.670 3.095.772DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)5.708.496 2.984.498TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)20.442.426 3.535.444Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları20.442.426 3.535.444http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937539BIST