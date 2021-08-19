***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 94.246.256Transferler1.606.471 -1.606.471Dönem Karı (Zararı)-1.171.511 -1.171.511 -1.171.511Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-74.426 4.849.576 4.775.150 4.775.150Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -562.617 17.917.802 1.610.806 11.741.467 97.849.895 97.849.895Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 108.457.814Transferler6.934.832 -6.934.832 0 0Dönem Karı (Zararı)24.339.562 24.339.562 24.339.562Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)621.083 6.936.232 2.894.247 10.451.562 10.451.562Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -110.549 27.524.625 1.610.806 21.570.546 24.339.562 143.248.938 143.248.938Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI18.529.178 -37.605.835Dönem Karı (Zararı)24.339.562 -1.171.511Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)24.339.562 -1.171.511Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-768.504 6.594.908Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 4.646.743 4.857.055Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-361.393 50.723Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-361.393 50.723Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.329.704 2.759.482Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 878.495 184.474Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler13 4.451.209 2.575.008Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler824.524 296.723Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -52.055 -125.295Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri17 876.579 422.018Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-7.570.696 -415.401Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.637.386 -953.674Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-3.637.386 -953.674İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.918.960 -43.198.664Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-36.022.920 -15.870.232İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.112.552 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-29.910.368 -15.870.232Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler6.597.580 313.442İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.597.580 313.442Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-574.772 471.520Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-574.772 471.520Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.154.443 -3.990.848Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-12.124.746 1.893.551Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler44.004.555 -22.365.318İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.881 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)44.058.436 -22.365.318Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)978.298 540.681Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler1.187.210 -2.030.775Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)1.187.210 -2.030.775Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 -337.522İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 -337.522Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.190.278 -1.823.163Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları18.652.098 -37.775.267Alınan Faiz52.055 125.295Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-160.901 -71.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.074 115.919YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-27.131.594 -23.086.809Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri6.685.606 1.962.053Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 6.685.606 1.962.053Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-33.817.200 -25.048.862Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -33.817.200 -25.048.862FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI27.516.185 63.997.801Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri19.377.540 71.031.349Kredilerden Nakit Girişleri19 19.377.540 71.031.349İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış13.956.701 -6.774.574Ödenen Faiz-6.982.239 -5.108.550Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.164.183 4.849.576YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.913.769 3.305.157NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)18.913.769 3.305.157DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.601.140 375.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.514.909 3.680.195Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.514.909 13.601.140Ticari Alacaklar115.801.115 80.293.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 10.814.501 4.701.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 104.986.614 75.591.432Diğer Alacaklar3.117.592 23.763.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 83.932 14.132.033İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.033.660 9.631.240Stoklar8 34.877.674 24.723.231Peşin Ödenmiş Giderler27.625.580 16.701.122İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 27.625.580 16.701.122Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 992 0Diğer Dönen Varlıklar2.900.143 2.325.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.900.143 2.325.371ARA TOPLAM216.838.005 161.407.518TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR216.838.005 161.407.518DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar199.971.888 165.910.122Arazi ve Arsalar10 38.704.540 38.704.540Binalar10 12.898.694 13.039.195Tesis, Makine ve Cihazlar10 75.058.988 66.815.862Taşıtlar10 44.009.360 35.680.294Mobilya ve Demirbaşlar10 1.055.832 924.535Yapılmakta Olan Yatırımlar10 28.244.474 10.745.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.529.390 802.623Diğer Haklar11 1.529.390 802.623Peşin Ödenmiş Giderler9.216.278 8.015.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 9.216.278 8.015.990Ertelenmiş Vergi Varlığı20 7.581.981 196.803TOPLAM DURAN VARLIKLAR218.299.537 174.925.538TOPLAM VARLIKLAR435.137.542 336.333.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar92.808.141 68.414.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar92.808.141 68.414.175Banka Kredileri6 79.968.855 58.177.693Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 12.776.384 10.236.482Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar6 62.902 0Ticari Borçlar125.154.333 81.149.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 0 53.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 125.154.333 81.095.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar12 1.545.386 567.088Diğer Borçlar1.244.984 1.336.384İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 1.244.984 1.336.384Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.275.009 84.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)9 1.275.009 84.731Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 13.082Kısa Vadeli Karşılıklar10.129.679 5.678.470Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 10.129.679 5.678.470Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.811.215 1.624.005İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14 2.811.215 1.624.005ARA TOPLAM234.968.747 158.867.713TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER234.968.747 158.867.713UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar55.159.814 67.158.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.159.814 67.158.479Banka Kredileri6 37.908.039 54.785.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar6 17.251.775 12.372.550Uzun Vadeli Karşılıklar1.760.043 1.849.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar1.760.043 1.849.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER56.919.857 69.007.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER291.888.604 227.875.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar143.248.938 108.457.814Ödenmiş Sermaye15 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.845.901 13.845.901Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.949.282 22.328.199Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.949.282 22.328.199Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)15 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)15 -110.549 -731.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)27.524.625 20.588.393Yabancı Para Çevrim Farkları15 27.524.625 20.588.393Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.019.022 3.019.022Yasal Yedekler15 1.610.806 1.610.806Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.408.216 1.408.216Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.570.546 11.741.467Net Dönem Karı veya Zararı24.339.562 6.934.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR143.248.938 108.457.814TOPLAM KAYNAKLAR435.137.542 336.333.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat16 162.639.336 61.176.058 85.863.135 26.147.129Satışların Maliyeti16 -129.381.470 -49.187.521 -67.570.949 -19.792.303TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)33.257.866 11.988.537 18.292.186 6.354.826BRÜT KAR (ZARAR)33.257.866 11.988.537 18.292.186 6.354.826Genel Yönetim Giderleri-3.321.219 -2.127.496 -1.773.647 -927.567Pazarlama Giderleri-5.370.725 -2.630.237 -2.757.773 -924.914Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 32.033.890 18.213.716 7.176.578 8.188.676Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -22.769.087 -12.207.069 -799.395 -4.781.777ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)33.830.725 13.237.451 20.137.949 7.909.244Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler18 3.637.386 1.090.139 3.346.815 256.961Yatırım Faaliyetlerinden Giderler18 0 -136.465 0 -135.867FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.468.111 14.191.125 23.484.764 8.030.338Finansman Gelirleri19 3.842.645 2.913.820 3.829.753 862.431Finansman Giderleri19 -24.541.890 -18.412.715 -20.298.786 -10.759.256SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)16.768.866 -1.307.770 7.015.731 -1.866.487Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri7.570.696 136.259 2.589.901 144.030Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 -260.635 0 -155.326Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 7.570.696 396.894 2.589.901 299.356SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.339.562 -1.171.511 9.605.632 -1.722.457DÖNEM KARI (ZARARI)24.339.562 -1.171.511 9.605.632 -1.722.457Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.339.562 -1.171.511 9.605.632 -1.722.457Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar621.083 -74.426 -130.743 36.848Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 806.601 -93.033 -169.796 46.060Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-185.518 18.607 39.053 -9.212Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-185.518 18.607 39.053 -9.212Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.936.232 4.849.576 1.979.562 1.753.804Yabancı Para Çevrim Farkları6.936.232 4.849.576 1.979.562 1.753.804Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)6.936.232 4.849.576 1.979.562 1.753.804DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.557.315 4.775.150 1.848.819 1.790.652TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)31.896.877 3.603.639 11.454.451 68.195Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları31.896.877 3.603.639 11.454.451 68.195http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959456BIST