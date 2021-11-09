***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 94.246.256Transferler1.606.471 -1.606.471Dönem Karı (Zararı)1.510.024 1.510.024 1.510.024Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-74.930 10.042.172 9.967.242 9.967.242Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -563.121 23.110.398 1.610.806 11.741.467 1.510.024 105.723.522 105.723.522Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 108.457.814Transferler6.934.832 -6.934.832 0 0Dönem Karı (Zararı)33.137.912 33.137.912 33.137.912Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)126.335 7.682.441 3.187.128 10.995.904 10.995.904Dönem Sonu Bakiyeler15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -605.297 28.270.834 1.610.806 21.863.427 24.339.562 152.591.630 152.591.630Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.617.170 -49.933.752Dönem Karı (Zararı)33.137.912 1.510.024Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)33.137.912 1.510.024Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler625.469 9.840.047Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 10.027.665 4.244.586Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-426.393 -77Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-426.393 -77Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.418.870 6.387.147Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 953.241 230.924Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 3.465.629 6.156.223Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.067.006 -90.977Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-12.971 -125.294Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri1.079.977 34.317Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -4.545.258 -586.944Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.916.421 -113.688Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-9.916.421 -113.688İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.780.701 -60.987.473Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-52.686.577 -45.852.493İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-11.201.773 -1.884.210İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-41.484.804 -43.968.283Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler20.711.009 -8.809.971İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)14.132.033 -5.081.866İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6.578.976 -3.728.105Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-1.061.747 679.647Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-1.061.747 679.647Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-20.492.713 -6.179.476Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-23.118.716 5.569.382Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler48.415.361 -2.888.063İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-53.881 -45.175İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)48.469.242 -2.842.888Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.441.875 561.455Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler26.742 3.533.763İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)26.742 2.933.568İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 600.195Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)6.182.069 -1.810.336İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-198.004 -5.791.381Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-198.004 -5.791.381Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.982.680 -49.637.402Alınan Faiz12.971 125.294Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-364.407 -71.782Vergi İadeleri (Ödemeleri)-14.074 -349.862YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.508.048 -26.765.548Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.420.536 1.980.648Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri22.420.536 1.980.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.928.584 -28.746.196Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-56.928.584 -28.746.196FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI33.739.187 76.707.695Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri45.464.589 84.975.510Kredilerden Nakit Girişleri45.464.589 84.975.510Ödenen Faiz-11.725.402 -8.267.815YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)11.848.309 8.395Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.326.292 8.760.391NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)13.174.601 8.768.786DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ13.601.140 375.038DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ26.775.741 9.143.824Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 26.775.741 13.601.140Ticari Alacaklar132.262.923 80.293.381İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar6 15.903.722 4.701.949İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 116.359.201 75.591.432Diğer Alacaklar3.052.264 23.763.273İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 0 14.132.033İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.052.264 9.631.240Stoklar10 45.215.944 24.723.231Peşin Ödenmiş Giderler38.214.017 16.701.122İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 38.214.017 16.701.122Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 992 0Diğer Dönen Varlıklar3.387.118 2.325.371İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 3.387.118 2.325.371ARA TOPLAM248.908.999 161.407.518TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR248.908.999 161.407.518DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar209.161.156 165.910.122Arazi ve Arsalar12 38.704.540 38.704.540Binalar12 12.828.443 13.039.195Tesis, Makine ve Cihazlar12 79.456.057 66.815.862Taşıtlar12 44.944.158 35.680.294Mobilya ve Demirbaşlar12 1.103.874 924.535Yapılmakta Olan Yatırımlar12 32.124.084 10.745.696Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.491.670 802.623Diğer Haklar13 1.491.670 802.623Peşin Ödenmiş Giderler9.621.811 8.015.990İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 9.621.811 8.015.990Ertelenmiş Vergi Varlığı23 4.704.324 196.803TOPLAM DURAN VARLIKLAR224.978.961 174.925.538TOPLAM VARLIKLAR473.887.960 336.333.056KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar88.226.857 68.414.175İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar88.226.857 68.414.175Banka Kredileri8 74.234.776 58.177.693Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 13.918.978 10.236.482Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar8 73.103 0Ticari Borçlar82.326.000 81.149.778İlişkili Taraflara Ticari Borçlar6 0 53.881İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 82.326.000 81.095.897Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 2.008.963 567.088Diğer Borçlar1.363.126 1.336.384İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 1.363.126 1.336.384Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.266.800 84.731İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 6.266.800 84.731Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 0 13.082Kısa Vadeli Karşılıklar9.144.099 5.678.470Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 9.144.099 5.678.470Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.426.001 1.624.005İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.426.001 1.624.005ARA TOPLAM190.761.846 158.867.713TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER190.761.846 158.867.713UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar81.084.984 67.158.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar81.084.984 67.158.479Banka Kredileri8 57.985.174 54.785.929Kiralama İşlemlerinden Borçlar8 23.099.810 12.372.550Ticari Borçlar47.175.688 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 47.175.688 0Uzun Vadeli Karşılıklar2.273.812 1.849.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 2.273.812 1.849.050TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER130.534.484 69.007.529TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER321.296.330 227.875.242ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar152.591.630 108.457.814Ödenmiş Sermaye18 30.000.000 30.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)13.845.901 13.845.901Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi1.408.216 1.408.216Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)22.454.534 22.328.199Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22.454.534 22.328.199Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 23.059.831 23.059.831Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -605.297 -731.632Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)28.270.834 20.588.393Yabancı Para Çevrim Farkları18 28.270.834 20.588.393Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.610.806 1.610.806Yasal Yedekler18 1.610.806 1.610.806Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21.863.427 11.741.467Net Dönem Karı veya Zararı33.137.912 6.934.832Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR152.591.630 108.457.814TOPLAM KAYNAKLAR473.887.960 336.333.056Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 240.767.940 113.041.824 78.128.604 51.865.766Satışların Maliyeti19 -189.200.479 -90.381.383 -59.819.009 -41.193.862TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)51.567.461 22.660.441 18.309.595 10.671.904BRÜT KAR (ZARAR)51.567.461 22.660.441 18.309.595 10.671.904Genel Yönetim Giderleri-5.629.430 -3.329.063 -2.308.211 -1.201.567Pazarlama Giderleri-7.450.138 -4.576.937 -2.079.413 -1.946.700Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 38.655.304 45.350.093 6.621.414 27.368.377Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -34.326.310 -25.008.221 -11.557.223 -12.801.152ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.816.887 35.096.313 8.986.162 22.090.862Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 9.916.421 350.594 6.279.035 -971.545Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -131.782 0 4.683FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)52.733.308 35.315.125 15.265.197 21.124.000Finansman Gelirleri22 5.269.342 3.424.389 1.426.697 510.569Finansman Giderleri22 -29.409.996 -37.779.328 -4.868.106 -19.366.613SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)28.592.654 960.186 11.823.788 2.267.956Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.545.258 549.838 -3.025.438 413.579Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 0 -18.374 0 242.261Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 4.545.258 568.212 -3.025.438 171.318SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)33.137.912 1.510.024 8.798.350 2.681.535DÖNEM KARI (ZARARI)33.137.912 1.510.024 8.798.350 2.681.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları33.137.912 1.510.024 8.798.350 2.681.535Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar126.335 -74.930 -494.748 -504Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 164.072 -93.663 -642.529 -630Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-37.737 18.733 147.781 126Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-37.737 18.733 147.781 126Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar7.682.441 10.042.172 746.209 5.192.596Yabancı Para Çevrim Farkları7.682.441 10.042.172 746.209 5.192.596Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)7.682.441 10.042.172 746.209 5.192.596DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)7.808.776 9.967.242 251.461 5.192.092TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)40.946.688 11.477.266 9.049.811 7.873.627Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.946.688 11.477.266 9.049.811 7.873.627http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976551BIST