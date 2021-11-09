***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.11.2021 19:01
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -488.191 13.068.226 1.610.806 10.134.996 1.606.471 94.246.256 94.246.256
Transferler
1.606.471 -1.606.471
Dönem Karı (Zararı)
1.510.024 1.510.024 1.510.024
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-74.930 10.042.172 9.967.242 9.967.242
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -563.121 23.110.398 1.610.806 11.741.467 1.510.024 105.723.522 105.723.522
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -731.632 20.588.393 1.610.806 11.741.467 6.934.832 108.457.814 108.457.814
Transferler
6.934.832 -6.934.832 0 0
Dönem Karı (Zararı)
33.137.912 33.137.912 33.137.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
126.335 7.682.441 3.187.128 10.995.904 10.995.904
Dönem Sonu Bakiyeler
15 30.000.000 13.845.901 1.408.216 23.059.831 -605.297 28.270.834 1.610.806 21.863.427 24.339.562 152.591.630 152.591.630
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.617.170 -49.933.752
Dönem Karı (Zararı)
33.137.912 1.510.024
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
33.137.912 1.510.024
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
625.469 9.840.047
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 10.027.665 4.244.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-426.393 -77
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-426.393 -77
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.418.870 6.387.147
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 953.241 230.924
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.465.629 6.156.223
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.067.006 -90.977
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-12.971 -125.294
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.079.977 34.317
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 -4.545.258 -586.944
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-9.916.421 -113.688
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-9.916.421 -113.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-20.780.701 -60.987.473
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-52.686.577 -45.852.493
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.201.773 -1.884.210
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-41.484.804 -43.968.283
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.711.009 -8.809.971
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
14.132.033 -5.081.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.578.976 -3.728.105
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-1.061.747 679.647
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-1.061.747 679.647
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-20.492.713 -6.179.476
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-23.118.716 5.569.382
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
48.415.361 -2.888.063
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-53.881 -45.175
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
48.469.242 -2.842.888
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.441.875 561.455
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26.742 3.533.763
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26.742 2.933.568
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 600.195
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
6.182.069 -1.810.336
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-198.004 -5.791.381
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-198.004 -5.791.381
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
12.982.680 -49.637.402
Alınan Faiz
12.971 125.294
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-364.407 -71.782
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-14.074 -349.862
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.508.048 -26.765.548
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.420.536 1.980.648
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.420.536 1.980.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.928.584 -28.746.196
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.928.584 -28.746.196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.739.187 76.707.695
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.464.589 84.975.510
Kredilerden Nakit Girişleri
45.464.589 84.975.510
Ödenen Faiz
-11.725.402 -8.267.815
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.848.309 8.395
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.326.292 8.760.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
13.174.601 8.768.786
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.601.140 375.038
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
26.775.741 9.143.824
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 26.775.741 13.601.140
Ticari Alacaklar
132.262.923 80.293.381
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.903.722 4.701.949
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 116.359.201 75.591.432
Diğer Alacaklar
3.052.264 23.763.273
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 14.132.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.052.264 9.631.240
Stoklar
10 45.215.944 24.723.231
Peşin Ödenmiş Giderler
38.214.017 16.701.122
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 38.214.017 16.701.122
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 992 0
Diğer Dönen Varlıklar
3.387.118 2.325.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 3.387.118 2.325.371
ARA TOPLAM
248.908.999 161.407.518
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
248.908.999 161.407.518
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
209.161.156 165.910.122
Arazi ve Arsalar
12 38.704.540 38.704.540
Binalar
12 12.828.443 13.039.195
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 79.456.057 66.815.862
Taşıtlar
12 44.944.158 35.680.294
Mobilya ve Demirbaşlar
12 1.103.874 924.535
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 32.124.084 10.745.696
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.491.670 802.623
Diğer Haklar
13 1.491.670 802.623
Peşin Ödenmiş Giderler
9.621.811 8.015.990
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 9.621.811 8.015.990
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 4.704.324 196.803
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
224.978.961 174.925.538
TOPLAM VARLIKLAR
473.887.960 336.333.056
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.226.857 68.414.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.226.857 68.414.175
Banka Kredileri
8 74.234.776 58.177.693
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 13.918.978 10.236.482
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 73.103 0
Ticari Borçlar
82.326.000 81.149.778
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 53.881
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 82.326.000 81.095.897
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 2.008.963 567.088
Diğer Borçlar
1.363.126 1.336.384
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.363.126 1.336.384
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.266.800 84.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 6.266.800 84.731
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
23 0 13.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
9.144.099 5.678.470
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 9.144.099 5.678.470
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.426.001 1.624.005
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.426.001 1.624.005
ARA TOPLAM
190.761.846 158.867.713
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
190.761.846 158.867.713
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.084.984 67.158.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.084.984 67.158.479
Banka Kredileri
8 57.985.174 54.785.929
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
8 23.099.810 12.372.550
Ticari Borçlar
47.175.688 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 47.175.688 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.273.812 1.849.050
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 2.273.812 1.849.050
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
130.534.484 69.007.529
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
321.296.330 227.875.242
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
152.591.630 108.457.814
Ödenmiş Sermaye
18 30.000.000 30.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13.845.901 13.845.901
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.408.216 1.408.216
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.454.534 22.328.199
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.454.534 22.328.199
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 23.059.831 23.059.831
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -605.297 -731.632
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
28.270.834 20.588.393
Yabancı Para Çevrim Farkları
18 28.270.834 20.588.393
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.610.806 1.610.806
Yasal Yedekler
18 1.610.806 1.610.806
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21.863.427 11.741.467
Net Dönem Karı veya Zararı
33.137.912 6.934.832
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
152.591.630 108.457.814
TOPLAM KAYNAKLAR
473.887.960 336.333.056
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 240.767.940 113.041.824 78.128.604 51.865.766
Satışların Maliyeti
19 -189.200.479 -90.381.383 -59.819.009 -41.193.862
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.567.461 22.660.441 18.309.595 10.671.904
BRÜT KAR (ZARAR)
51.567.461 22.660.441 18.309.595 10.671.904
Genel Yönetim Giderleri
-5.629.430 -3.329.063 -2.308.211 -1.201.567
Pazarlama Giderleri
-7.450.138 -4.576.937 -2.079.413 -1.946.700
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 38.655.304 45.350.093 6.621.414 27.368.377
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -34.326.310 -25.008.221 -11.557.223 -12.801.152
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.816.887 35.096.313 8.986.162 22.090.862
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 9.916.421 350.594 6.279.035 -971.545
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -131.782 0 4.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
52.733.308 35.315.125 15.265.197 21.124.000
Finansman Gelirleri
22 5.269.342 3.424.389 1.426.697 510.569
Finansman Giderleri
22 -29.409.996 -37.779.328 -4.868.106 -19.366.613
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.592.654 960.186 11.823.788 2.267.956
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
4.545.258 549.838 -3.025.438 413.579
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 0 -18.374 0 242.261
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 4.545.258 568.212 -3.025.438 171.318
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.137.912 1.510.024 8.798.350 2.681.535
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.137.912 1.510.024 8.798.350 2.681.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
33.137.912 1.510.024 8.798.350 2.681.535
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
126.335 -74.930 -494.748 -504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 164.072 -93.663 -642.529 -630
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-37.737 18.733 147.781 126
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-37.737 18.733 147.781 126
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
7.682.441 10.042.172 746.209 5.192.596
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.682.441 10.042.172 746.209 5.192.596
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
7.682.441 10.042.172 746.209 5.192.596
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.808.776 9.967.242 251.461 5.192.092
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
40.946.688 11.477.266 9.049.811 7.873.627
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.946.688 11.477.266 9.049.811 7.873.627
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976551
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