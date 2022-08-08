***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ilişkin Genel Kurul ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 08.08.2022Genel Kurul Tarihi 12.09.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.09.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Dudullu OSB Mah.İmes-501 Sk.No: 2 34776 Bof Hotels Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi2 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması3 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakere edilmesi4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması5 - 2021 Yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin ,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi6 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin, alınan yönetim kurulu kararının onaya sunulması10 - Şirketin 2021 Yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlarına ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2021 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek,ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - II.17.I.Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine,üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396.maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi14 - Dilekler ve kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı 2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 G.K 2021 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname GK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052987BIST