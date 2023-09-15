***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Gündemde alan hak kullanım süreçlerine 'Kar Payı Dağıtımı' maddesi eklenmiştir.Genel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 14.09.2023Genel Kurul Tarihi 10.10.2023Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.10.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres DUDULLU OSB MAH. İMES-501 SK. NO: 2, 34776 BOF HOTELSGündem Maddeleri1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi2 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun ve görüşün okunması4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tablolarının okunması,müzakere edilmesi ve onaya sunulması5 - 2022 yılı hesap döneminde görevli olan yönetim kurulu üyelerinin,şirketin faaliyetleri dolayısıyla ayrı ayrı ibra edilmesi6 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulunun aldığı kar dağıtım kararının müzakere edilerek onaya sunulması7 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücret,ikramiye,pirim ve huzur hakkının müzakere edilerek belirlenmesi9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri uyarınca ,denetimden sorumlu komite tarafından önerilen bağımsız denetim şirketinin seçimine ilişkin alınan,yönetim kurulu kararının onaya sunulması10 - Şirketin 2022 yılı içerisinde yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi11 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca,2022 yılı içerisinde şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler ile elde etmiş olduğu gelir ve menfaatlere ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesi12 - II.17.I Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla gerçekleşen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi13 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi14 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2022 G.K. Bilgilendirme Dosyası.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2022 Gündem Maddeleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Vekaletname 2022...pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli ve 2023/13 nolu almış olduğu karara istinaden 10.10.2023 tarihinde saat 11:00'da, Dudullu OSB Mh.İmes-501 Sk No:2 Bof Hotels İstanbul/Ümraniye adresinde aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyrulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195311BIST