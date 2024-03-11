***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
11.03.2024 15:36
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 12.02.2024
Genel Kurul Tarihi 11.03.2024
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SANCAKTEPE
Adres Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282
Gündem Maddeleri
1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi
2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaya Sunulması
3 - Dilekler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 GK. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinide içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 HazirunOGK.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinide içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.
Saygılarımızla.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257474
BIST