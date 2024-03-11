***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 12.02.2024Genel Kurul Tarihi 11.03.2024Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SANCAKTEPEAdres Emek Mahallesi Nato Yolu Caddesi No:282Gündem Maddeleri1 - Açılış,başkanlık divanı seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için divanlık heyetine yetki verilmesi2 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onayından geçen Esas Sözleşme Tadil Metninin Onaya Sunulması3 - Dilekler ve KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 OLAGANUSTU GENEL KURUL DAVET GUNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan MetniEK: 2 GK. Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinide içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.Saygılarımızla.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 HazirunOGK.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Esas Sözleşmesini 6. maddesinin tadiline ilişkin gündem maddesinide içeren Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 11/03/2024 tarihinde gerçekleşmiş olup ilgili dokümanlar ekte yer alan pdf dosyalarında bilgilerinize sunulmuştur. Tescil ve yayınlanlanma ile ilgili gelişmeler duyurulacaktır.Saygılarımızla.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257474BIST