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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi

13.05.2022 09:42
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi


***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Süreç İptal Nedeni
Ülkemiz ile dünyadaki ekonomik gelişmeler ve enflasyon göz önüne alınarak yatırımcı ve pay sahiplerimize olan sorumluluk ve hassasiyetimizden dolayı yatırım projelerimizi revize edip , yeni maliyet ve nakit akışlarını planlayana kadar sermaye artış kararının ertelenmesi ve bu kapsamda söz konusu başvurumuzun geri çekilmesi konusunda karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030086


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BIST En Aktif Hisseler10:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 188,20 374.518 % 9,99  
IMASM 32,06 2.957.182 % 9,95  
GLBMD 7,86 4.335.057 % 9,93  
ALMAD 2,50 241.440 % 6,38  
KZBGY 72,70 3.458.557 % 6,29  
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10:10 Alış Satış %  
Dolar 15,4468 15,4613 % 0,50  
Euro 16,0704 16,1071 % 0,63  
Sterlin 18,8145 18,9089 % 0,74  
Frank 15,3651 15,4577 % 0,76  
Riyal 4,1051 4,1257 % 0,58  
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10:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 1,45  
Altın Gr. 905 905 5,43  
Cumhuriyet 6.110 6.202 -61,00  
Tam 6.085 6.239 -52,70  
Yarım 2.941 3.018 -25,49  
Çeyrek 1.475 1.509 -12,75  
Gümüş.Ons 20,79 20,83 0,13  
Gümüş Gr. 10,33 10,35 0,13  
B. Petrol 109 109 1,24  
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