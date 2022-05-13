***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniÜlkemiz ile dünyadaki ekonomik gelişmeler ve enflasyon göz önüne alınarak yatırımcı ve pay sahiplerimize olan sorumluluk ve hassasiyetimizden dolayı yatırım projelerimizi revize edip , yeni maliyet ve nakit akışlarını planlayana kadar sermaye artış kararının ertelenmesi ve bu kapsamda söz konusu başvurumuzun geri çekilmesi konusunda karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçSermaye Artırımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030086BIST