***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.05.2022 09:42
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Ülkemiz ile dünyadaki ekonomik gelişmeler ve enflasyon göz önüne alınarak yatırımcı ve pay sahiplerimize olan sorumluluk ve hassasiyetimizden dolayı yatırım projelerimizi revize edip , yeni maliyet ve nakit akışlarını planlayana kadar sermaye artış kararının ertelenmesi ve bu kapsamda söz konusu başvurumuzun geri çekilmesi konusunda karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030086
BIST
10:122.418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 26,76
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.422
En Düşük
2.412
10:1215,4577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0737
|Açılış
|: 15,4480
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,5144
En Düşük
15,3668
10:1216,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1059
|Açılış
|: 16,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,1945
En Düşük
15,9645
10:12906,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 6,67
|Açılış
|: 906,27
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
907,17
En Düşük
897,51
BIST En Aktif Hisseler10:10
|KENT
|188,20
|374.518
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|2.957.182
|% 9,95
|
|GLBMD
|7,86
|4.335.057
|% 9,93
|
|ALMAD
|2,50
|241.440
|% 6,38
|
|KZBGY
|72,70
|3.458.557
|% 6,29
|
|UFUK
|40,88
|226.434
|% -10,00
|
|LIDFA
|5,59
|919.013
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|792.465
|% -9,98
|
|SELVA
|11,54
|740.153
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|33.683.390
|% -9,95
|
|THYAO
|42,48
|385.246.878
|% 1,48
|
|SAHOL
|19,19
|335.726.889
|% 1,27
|
|SISE
|19,85
|204.720.371
|% 1,28
|
|KRDMD
|15,99
|160.734.067
|% 1,40
|
|EREGL
|32,56
|114.536.176
|% 1,12
|
|DOHOL
|3,71
|65.886.574
|% 1,92
|
|SAHOL
|19,19
|335.726.889
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,69
|41.161.588
|% 0,75
|
|SISE
|19,85
|204.720.371
|% 1,28
|
|KRDMD
|15,99
|160.734.067
|% 1,40
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4468
|15,4613
|% 0,50
|
|Euro
|16,0704
|16,1071
|% 0,63
|
|Sterlin
|18,8145
|18,9089
|% 0,74
|
|Frank
|15,3651
|15,4577
|% 0,76
|
|Riyal
|4,1051
|4,1257
|% 0,58
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|1,45
|
|Altın Gr.
|905
|905
|5,43
|
|Cumhuriyet
|6.110
|6.202
|-61,00
|
|Tam
|6.085
|6.239
|-52,70
|
|Yarım
|2.941
|3.018
|-25,49
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-12,75
|
|Gümüş.Ons
|20,79
|20,83
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,33
|10,35
|0,13
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,24
|