***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.08.2020 10:58
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.06.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
13/08/2020
Açıklamalar
01.01.2020-30.06.2020 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868923
BIST
10:471.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,53
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:477,3730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3730
En Düşük
7,3269
10:478,7017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0236
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:47461,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,38
|Açılış
|: 461,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|FADE
|4,65
|3.023.546
|% 9,93
|
|ULAS
|4,98
|4.721.850
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|7.427.515
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.834.357
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|825.371
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|7.262.176
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,98
|415.148.978
|% 0,00
|
|TUPRS
|79,95
|235.357.212
|% 1,98
|
|THYAO
|11,06
|163.493.309
|% -0,72
|
|TSPOR
|4,40
|140.962.687
|% 5,26
|
|ASELS
|17,45
|132.372.127
|% -0,80
|
|EKGYO
|1,98
|415.148.978
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,09
|117.669.309
|% 2,96
|
|TSKB
|1,10
|53.185.134
|% -1,79
|
|KARSN
|3,23
|128.259.956
|% -1,82
|
|YKBNK
|2,09
|69.926.394
|% -0,95
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3691
|7,3730
|% 0,44
|
|Euro
|8,6967
|8,7017
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,5893
|9,6374
|% 0,29
|
|Frank
|8,0553
|8,1038
|% 0,25
|
|Riyal
|1,9574
|1,9672
|% 0,32
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-7,27
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,17
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,74
|-0,77
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,17
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
|