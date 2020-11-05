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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

05.11.2020 17:48
GÜNCEL HABERLER



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-30.09.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
05/11/2020
Açıklamalar

01.01.2020-30.09.2020 dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz,
Saygılarımızla.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886379


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Cumhuriyet 3.474 3.526 38,00  
Tam 3.459 3.546 38,34  
Yarım 1.672 1.715 18,55  
Çeyrek 838 858 9,27  
Gümüş.Ons 24,95 24,98 1,07  
Gümüş Gr. 6,76 6,77 0,30  
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