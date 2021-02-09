***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
09.02.2021 13:07
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU
Mali Tablonun Verilme Tarihi
06/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine verilmiş olan gelir tablosu ekte sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908567
BIST
13:151.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 14,28
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.551
En Düşük
1.536
13:157,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
13:158,5943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
13:15421,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 4,70
|Açılış
|: 421,16
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler13:15
|ERBOS
|60,50
|128.337.800
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|978.285
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,91
|4.995.373
|% 9,98
|
|CLEBI
|175,40
|52.713.382
|% 9,97
|
|DAGHL
|16,98
|16.951.073
|% 9,97
|
|TACTR
|37,90
|1.737.634
|% -9,98
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|SUMAS
|67,00
|316.374
|% -6,69
|
|NIBAS
|31,56
|13.176.478
|% -5,23
|
|AGYO
|4,26
|1.818.722
|% -4,91
|
|KOZAL
|140,40
|1.721.260.092
|% 4,46
|
|EKGYO
|2,62
|1.600.637.630
|% -2,60
|
|GARAN
|10,11
|1.055.489.176
|% 2,74
|
|SISE
|7,81
|1.009.012.787
|% 2,49
|
|PETKM
|5,41
|993.382.840
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,62
|1.600.637.630
|% -2,60
|
|DOHOL
|3,58
|733.354.797
|% -2,19
|
|PETKM
|5,41
|993.382.840
|% 4,24
|
|TSKB
|1,81
|308.641.142
|% 0,56
|
|ALBRK
|2,23
|386.164.245
|% -0,45
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0938
|7,0971
|% 0,34
|
|Euro
|8,5895
|8,5943
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,7433
|9,7922
|% 0,49
|
|Frank
|7,9088
|7,9564
|% 0,83
|
|Riyal
|1,8854
|1,8949
|% 0,23
|
|13:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.845
|1.846
|15,78
|
|Altın Gr.
|421
|421
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.799
|2.841
|21,00
|
|Tam
|2.786
|2.856
|21,78
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|10,54
|
|Çeyrek
|675
|691
|5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,10
|
|B. Petrol
|60,86
|60,86
|0,16
|