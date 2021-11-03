***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
03.11.2021 16:18
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-30.09.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Sultanbeyli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
03/11/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-30.09.2021 Dönemine ilişkin Sultanbeyli Vergi Dairesine ilettiği,'Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş' gelir tablosu eki pdf dosyasında bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla...
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974436
BIST
16:061.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,77
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
16:069,7063
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1039
|Açılış
|: 9,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
16:0611,2385
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,1152
|Açılış
|: 11,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
16:06552,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,93
|Açılış
|: 552,98
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler16:04
|IHAAS
|5,06
|27.569.850
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.347.935
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|179.011.319
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|305.343.288
|% 9,93
|
|VERTU
|25,70
|195.147.324
|% 9,92
|
|NUGYO
|11,38
|32.248.690
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|103.967.833
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.129.929
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.510.590
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.457.245
|% -9,81
|
|GARAN
|10,15
|3.394.293.891
|% -0,10
|
|THYAO
|15,53
|1.761.787.240
|% 0,26
|
|SISE
|8,72
|1.094.659.907
|% 1,16
|
|FROTO
|198,60
|1.060.877.547
|% 2,85
|
|TSPOR
|5,08
|977.211.697
|% -5,40
|
|EKGYO
|1,96
|792.449.645
|% -3,45
|
|YKBNK
|2,82
|971.819.322
|% -0,35
|
|GARAN
|10,15
|3.394.293.891
|% -0,10
|
|TSKB
|1,40
|361.046.932
|% 2,19
|
|TSPOR
|5,08
|977.211.697
|% -5,40
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7024
|9,7065
|% 1,08
|
|Euro
|11,2337
|11,2397
|% 1,05
|
|Sterlin
|13,1852
|13,2513
|% 1,15
|
|Frank
|10,5753
|10,6390
|% 1,13
|
|Riyal
|2,5740
|2,5869
|% 0,85
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-11,87
|
|Altın Gr.
|554
|554
|1,84
|
|Cumhuriyet
|3.670
|3.725
|39,00
|
|Tam
|3.650
|3.741
|34,51
|
|Yarım
|1.764
|1.810
|16,69
|
|Çeyrek
|885
|905
|8,35
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|82,86
|82,86
|-1,86
|
Seans Raporu
16:04
daha fazla
-
16:19CELHA
Yüzde -3.98 oranında düşüşle 6.27 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 032, 137 adet işlem
-
16:18BSOKE
Yüzde -4.45 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 992, 620 adet işlem
-
16:17BIOEN
Yüzde -5.91 oranında düşüşle 21.02 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 909, 157 adet işlem
-
16:16BSOKE
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 2.37 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 963, 530 adet işlem
-
16:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 33 kaybederek (% -0.10 ) 1, 342