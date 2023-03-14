***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 200.000.000 TL nominal değerli kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 30.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, 87.500.000 TL'si mevcut ortaklar tarafından nakden, geri kalan 62.500.000 TL'nin ise, 56.500.000 TL tutarlı kısmı Şirket ortaklarından Nersan Holding A.Ş., 1.500.000 TL tutarlı kısmı Mehmet NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Tuba NERGİZ, 1.500.000 TL tutarlı kısmı Begüm BİRBEN ve 1.500.000 TL tutarlı kısmı Burak NERGİZ'in Şirkete nakden ödemiş olduğu sermaye avanslarından karşılanarak toplam 150.000.000 TL (%500 oranında) tutarında nakden artırılmasına ve 180.000.000 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç edilecek 150.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, ekte yer almaktadır. Söz konusu izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124559BIST