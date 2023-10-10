***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 10.10.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 10.10.2023Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETUGC00026 0 0B Grubu, TUCLK, TRETUGC00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 10/10/2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar neticesinde yönetim kurulunun 2022 yılı net dönem karına ilişkin kararı müzakere edilmiş ve yasal yedekler ayrıldıktan sonra elde edilen tutarın dağıtılmayıp geçmiş yıl karlarına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203838BIST