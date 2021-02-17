***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.02.2021 12:44
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası'ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ " başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Şirketin Sermayesi Madde 6.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910312
BIST
14:361.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.534
14:367,0154
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9726
14:368,4630
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0099
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,4230
14:36402,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,94
|Açılış
|: 402,78
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
400,92
BIST En Aktif Hisseler14:35
|ATEKS
|59,95
|15.000.198
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|834.108
|% 10,00
|
|SAYAS
|14,97
|22.655.283
|% 9,99
|
|ARZUM
|25,98
|153.193.212
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|353.401.710
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|2.696.085
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,70
|971.481
|% -9,92
|
|MAALT
|290,30
|119.173.006
|% -7,61
|
|TACTR
|26,40
|364.549
|% -7,43
|
|NIBAS
|35,00
|50.879.388
|% -7,26
|
|VAKBN
|4,65
|1.837.345.105
|% 6,41
|
|HALKB
|5,77
|1.481.801.023
|% 9,90
|
|SASA
|42,58
|1.313.931.146
|% 3,40
|
|KOZAL
|146,50
|1.182.232.097
|% 1,17
|
|GARAN
|9,70
|1.122.353.551
|% -0,41
|
|SKBNK
|1,52
|665.150.773
|% -0,65
|
|VAKBN
|4,65
|1.837.345.105
|% 6,41
|
|HALKB
|5,77
|1.481.801.023
|% 9,90
|
|EKGYO
|2,49
|539.143.904
|% -0,40
|
|KARSN
|5,06
|709.255.725
|% 3,05
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0105
|7,0120
|% 0,27
|
|Euro
|8,4573
|8,4596
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,6822
|9,7308
|% -0,12
|
|Frank
|7,7927
|7,8396
|% -0,14
|
|Riyal
|1,8623
|1,8717
|% 0,22
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.789
|-6,70
|
|Altın Gr.
|403
|403
|-0,63
|
|Cumhuriyet
|2.677
|2.717
|-14,00
|
|Tam
|2.667
|2.734
|-8,98
|
|Yarım
|1.289
|1.323
|-4,35
|
|Çeyrek
|646
|661
|-2,18
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,09
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,06
|64,06
|0,71
|
Seans Raporu
14:35
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-
14:48ISBIR
Yüzde 5.64 oranında artışla 5, 098.90 lira fiyatla işlem gören hissede 186 adet işlem
-
14:47VAKBN
Yüzde 6.18 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 400, 261, 355 adet işlem
-
14:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 45 artarak (% 0.18 ) 1, 353
-
14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEKFK, TMPOL, BRKSN, ARZUM, IDEAS, ATEKS, KSTUR, BTCIM, UFUK, IDGYO
-
14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, PAMEL