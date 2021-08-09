***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili HK.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 100.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 200.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 19.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 08.07.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 26.07.2021Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 100.000.000 (Yüz milyon) Türk Lirası'ndan 200.000.000 (İkiyüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "ŞİRKETİN SERMAYESİ " başlıklı 6. Maddesinin ekteki şekliyle tadiline, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na 17.02.2021 tarihinde yapılan başvurumuz SPK'nın 19.03.2021 tarihli E-29833736-110.03.03-3729 sayılı kararıyla onaylanmış olup, SPK onaylı Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı 31.03.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, Onaylı tadil tasarısı ilişikte sunulmakta olup, ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 8 Temmuz Perşembe saat: 15.00'da, "Ever İstanbul Asia Otelinde Dudullu Mh. Imes Sanayi Sitesi 504. Sk. No:4/B1 Umraniye/Istanbul" adresinde yapılmıştır.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Şirketin sermayesi ile ilgili esasları düzenleyen 6. maddesine ilişkin tadil tasarısı Genel Kurulda kabul edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız..Şirketimizin 08.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan sözleşme tadili tasarısı maddeleri ve kayıtlı sermaye tavanı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 26.07.2021 tarihinde tescil edilmiş 26.07.2021 10373 sayılı ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Şirketin Sermayesi 6. madde.pdfEK: 2 Sermaye maddesi Ticaret bakanlığı onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955915BIST