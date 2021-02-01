Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

01.02.2021 17:42



***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeside 30.000 M²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
18.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
-
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.02.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarda kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Yalova İmes Organize Sanayi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa OSB'nin tahsis fiyatından belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat piyasa koşulları içerisinde pazarlık sonucu belirlendiğinden değerleme raporu hazırlanmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

     Şirketimizin  Ana Hissedarı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi Geleceğe yönelik yatırımlar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 M² arsayı 18 milyon TL'ye satın almıştır
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906723


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.492
Değişim :  1,29% |  19,00
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.473  
En Yüksek
1.501 En Düşük
1.472
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKENT 1.677,00 6.023.400 % 10,00  
SEKUR 35,42 15.052.904 % 10,00  
DNISI 16,06 32.597.042 % 10,00  
DZGYO 5,50 54.031.220 % 10,00  
ETILR 5,06 6.382.204 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,1704 7,1751 % -1,97  
Euro 8,6609 8,6700 % -2,42  
Sterlin 9,7617 9,8107 % -2,35  
Frank 7,9753 8,0233 % -2,55  
Riyal 1,9044 1,9139 % -2,12  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.863 1.863 20,66  
Altın Gr. 429 429 -4,90  
Cumhuriyet 2.849 2.892 -60,00  
Tam 2.836 2.908 -59,54  
Yarım 1.371 1.407 -28,80  
Çeyrek 688 703 -14,40  
Gümüş.Ons 28,69 28,72 1,81  
Gümüş Gr. 6,57 6,58 0,24  
B. Petrol 55,52 55,52 0,50  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru