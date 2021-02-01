***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
01.02.2021 17:42
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeside 30.000 M²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.12.2020
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
-
Toplam Alım Bedeli
18.000.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
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Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
-
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
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Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
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İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
-
Alım Koşulları
Vadeli
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
01.02.2021
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Kapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarda kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir.
Karşı Taraf
Yalova İmes Organize Sanayi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
28/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Arsa OSB'nin tahsis fiyatından belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Fiyat piyasa koşulları içerisinde pazarlık sonucu belirlendiğinden değerleme raporu hazırlanmamıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
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Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
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İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimizin Ana Hissedarı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi Geleceğe yönelik yatırımlar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 M² arsayı 18 milyon TL'ye satın almıştır
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906723
BIST