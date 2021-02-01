***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüYalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgeside 30.000 M²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi28.12.2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Toplam Alım Bedeli18.000.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Alım KoşullarıVadeliİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih01.02.2021Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriKapasite artırımına yönelik yeni yatırımlarda kullanılacak olup, ortaklığın faaliyetlerini olumlu etkilemesi beklenmektedir.Karşı TarafYalova İmes Organize SanayiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi28/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiArsa OSB'nin tahsis fiyatından belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFiyat piyasa koşulları içerisinde pazarlık sonucu belirlendiğinden değerleme raporu hazırlanmamıştır.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin Ana Hissedarı Nersan Endüstri Yatırımları Anonim Şirketi Geleceğe yönelik yatırımlar çerçevesinde değerlendirilmek üzere Yalova İmes Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesinde 30.000 M² arsayı 18 milyon TL'ye satın almıştırKamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906723BIST