***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
21.04.2022 18:10
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa, Fabrika Binası
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
Arslanbey OSB 8.sk N8 41080 Kartepe/Kocaeli 59.064,70 m2
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
21.04.2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
16.000.000 USD
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
1.71
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
%7.79
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
%0.35
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
%1.03
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
%0.72
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.04.2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Üretim Faaliyetlerini genişletmek / Olumlu
Karşı Taraf
Modül Çelik Yapı ve Petrol San.Tic.Ltd.Şti.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Usulü olması sebebiyle
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşşağıdaki kararları almıştır
1- Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanmak ve üretim faaliyetlerini arttırmak amacıyla Arslanbey OSB 8.sk N8 41080 Kartepe/Kocaeli adresinde 59.064,70 m2 arsa içerisinde 40.000 m2 üretim sahası bulunan fabrika binasının 16.000.000 USD bedelin nakden ödenerek satın alınmasına
2- Söz konusu varlık alımının finansmanının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 1 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vadeli kredi kullanarak sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Yatırımcılarımızın bilgisine sunulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022747
BIST