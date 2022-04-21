***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsa, Fabrika BinasıAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüArslanbey OSB 8.sk N8 41080 Kartepe/Kocaeli 59.064,70 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi21.04.2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli16.000.000 USDİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)1.71Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%7.79Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0.35Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%1.03İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0.72Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.04.2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriÜretim Faaliyetlerini genişletmek / OlumluKarşı TarafModül Çelik Yapı ve Petrol San.Tic.Ltd.Şti.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Usulü olması sebebiyleDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 21.04.2022 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşşağıdaki kararları almıştır1- Şirketin büyüyen yapısının gerektirdiği fiziki mekan ihtiyaçlarına uygun olarak kullanmak ve üretim faaliyetlerini arttırmak amacıyla Arslanbey OSB 8.sk N8 41080 Kartepe/Kocaeli adresinde 59.064,70 m2 arsa içerisinde 40.000 m2 üretim sahası bulunan fabrika binasının 16.000.000 USD bedelin nakden ödenerek satın alınmasına2- Söz konusu varlık alımının finansmanının Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'dan 1 yıl geri ödemesiz toplam 7 yıl vadeli kredi kullanarak sağlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Yatırımcılarımızın bilgisine sunulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022747BIST