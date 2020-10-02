***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
02.10.2020 09:35
***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Özet Bilgi
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 01.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4028 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazısı gereğince
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877888
BIST
11:511.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.148
En Düşük
1.138
11:517,7600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0140
|Açılış
|: 7,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7252
11:519,0921
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0056
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
11:51475,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,93
|Açılış
|: 475,44
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler11:49
|MERKO
|14,52
|72.590.149
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|5.781.546
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.007.851
|% 10,00
|
|VANGD
|7,60
|12.030.724
|% 9,99
|
|EMNIS
|48,28
|971.056
|% 9,98
|
|MRSHL
|335,70
|2.083.354
|% -10,00
|
|YBTAS
|16.342,60
|196.111
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|510.586
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|767.981
|% -9,99
|
|AKMGY
|68,05
|574.342
|% -9,99
|
|SISE
|7,00
|501.102.548
|% 1,30
|
|GARAN
|7,15
|476.841.721
|% 0,42
|
|KRDMD
|3,45
|467.459.204
|% 1,17
|
|ASELS
|18,71
|462.313.549
|% 0,97
|
|TURSG
|6,13
|292.152.207
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,45
|467.459.204
|% 1,17
|
|HURGZ
|2,27
|194.450.474
|% -6,97
|
|SISE
|7,00
|501.102.548
|% 1,30
|
|GARAN
|7,15
|476.841.721
|% 0,42
|
|ODAS
|2,84
|180.729.817
|% 1,79
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7543
|7,7577
|% 0,15
|
|Euro
|9,0817
|9,0939
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0054
|10,0556
|% 0,59
|
|Frank
|8,3932
|8,4437
|% -0,01
|
|Riyal
|2,0618
|2,0722
|% 0,19
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|-0,30
|
|Altın Gr.
|476
|476
|1,46
|
|Cumhuriyet
|3.159
|3.207
|17,00
|
|Tam
|3.137
|3.216
|12,34
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|5,97
|
|Çeyrek
|761
|778
|2,98
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|
|B. Petrol
|39,68
|39,68
|-1,25
|