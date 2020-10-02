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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

02.10.2020 09:35
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***TUCLK*** TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Açıklamalar

                             Özet Bilgi
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketi Hk.

 
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        Olağan Dışı Fiyat  ve Miktar Hareketleri


         
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Borsa İstanbul A.Ş tarafından gönderilen 01.10.2020 tarih ve BİAŞ-2-4028 sayılı Olağandışı fiyat ve miktar hareketi" konulu yazısı gereğince  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri"  başlıklı 8.maddesine istinaden, Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz'den açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisse senetleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır. 
      
Saygılarımızla,
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877888


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Tam 3.137 3.216 12,34  
Yarım 1.516 1.556 5,97  
Çeyrek 761 778 2,98  
Gümüş.Ons 23,80 23,85 0,02  
Gümüş Gr. 5,96 5,97 0,04  
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